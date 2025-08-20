Από τις 24/08: Η Σκοτεινή Πλευρά της Ιστορίας κάθε Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Η Ιστορία, όπως καταγράφεται επισήμως, αφήνει… άγνωστα κομμάτια εκτός. Όχι μόνο γιατί «γράφεται από τους νικητές», όπως συχνά λέγεται, αλλά και επειδή αρκετές από τις πιο γοητευτικές και σκοτεινές της πτυχές δεν γίνονται ποτέ γνωστές. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να φωτίσει η διάσημη σειρά της Amber Books «Η Σκοτεινή Πλευρά της Ιστορίας», που κυκλοφορεί από τις 24 Αυγούστου και για 6 Κυριακές με τον «ΠΟΛΙΤΗ» σε συνεργασία με τη Brainfood Εκδοτική.

Μέσα από τους τόμους της σειράς, ο αναγνώστης συναντά γεγονότα και λεπτομέρειες που συχνά μοιάζουν απίστευτα στην πρώτη ματιά. Για παράδειγμα, δεν προκαλεί πια εντύπωση να μάθουμε ότι πίσω από τα φώτα του Χόλιγουντ κρύβονταν σκάνδαλα και διαφθορά. Όμως λίγοι γνωρίζουν για τις σκοτεινές πλευρές ανθρώπων-θρύλων, όπως ο Άλφρεντ Χίτσκοκ ή ο Τσάρλι Τσάπλιν. Και αν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την άγνοιά μας γύρω από τα εγκληματικά παρασκήνια της κινηματογραφικής βιομηχανίας, πόσο πιο ξαφνιασμένοι μένουμε όταν ανακαλύπτουμε πόσα δεν γνωρίζουμε για την Καθολική Εκκλησία ή τις ευρωπαϊκές μοναρχίες.

Τα καλαίσθητα, εικονογραφημένα βιβλία της σειράς αναδεικνύουν αυτές τις άγνωστες πτυχές με τρόπο ζωντανό και συναρπαστικό. Γιατί η Ιστορία, όταν παρουσιάζεται με ακρίβεια αλλά και με άμεσο, αφηγηματικό λόγο, γίνεται ένα από τα πιο γοητευτικά αναγνώσματα.

Η Σκοτεινή Ιστορία του Χόλιγουντ

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 24 Αυγούστου, με την κρυφή πλευρά της πιο λαμπερής βιομηχανίας του πλανήτη. Στο βιβλίο του Kieron Connoly, σε μετάφραση Πάνου Τομαρά, διαβάζουμε για την απληστία, τη διαφθορά και τα σκάνδαλα που κυριαρχούν πίσω από τα φώτα της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας εδώ και έναν αιώνα. Το κυνήγι της δόξας, που βρίσκει ίσως την κορύφωσή του στο αμερικανικό σινεμά, οδήγησε από τις πρώτες ημέρες της ιστορίας του στην ανάδυση ανελέητων ανθρώπων. Πολλοί εκ των οποίων έχουν χαραχτεί στο μυαλό μας ως λαμπεροί σταρ ή ακόμη και ως καλοκάγαθοι κωμικοί.

Νταϊάνα: Η κληρονομιά μιας πριγκίπισσας

Το πρωί της 31ης Αυγούστου 1997, η είδηση του θανάτου της Νταϊάνα, της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, συγκλόνισε όλο τον κόσμο. Ο θάνατός της πυροδότησε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα θλίψης, και θεωριών συνωμοσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της μην χάσετε την Κυριακή 31/08 ένα μοναδικό αφιέρωμα μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής. Η ζωή και το έργο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας σε μια μοναδική έκδοση. Τα νεανικά χρόνια, η γνωριμία και ο γάμος της με τον Κάρολο, η μεγάλη αγάπη για τους δύο γιους της, το ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό της έργο, το τραγικό τέλος και η σπουδαία κληρονομιά που άφησε πίσω της. Η διαδρομή ενός κοριτσιού που εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη πριγκίπισσα που η ανθρωπιά της αναζωογόνησε τη βρετανική μοναρχία.

Η αληθινή ιστορία του Στέμματος

Στις σελίδες του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει 7 Σεπτεμβρίου θα βρεθείτε πίσω από τις πόρτες των ανακτόρων και θα ανακαλύψετε πώς ήταν πραγματικά η ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς και τη σχέση της με τον Φίλιππο Μάουντμπατεν, από τις ρήξεις και τις φήμες που ταλάνισαν την αρχή του γάμου τους μέχρι τη διαφορετική προσέγγισή τους στην ανατροφή των παιδιών τους και τα μοναχικά παιδικά χρόνια του πρωτότοκου γιου τους, του πρίγκιπα Καρόλου. Θα μάθετε, τέλος, πώς ο έρωτας κατέστρεψε έναν βασιλιά και έστρωσε τον δρόμο για την Ελισάβετ Β΄ αλλά και τι πραγματικά σκεφτόταν η βασίλισσα για την πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ακόμη, διαβάστε για την ταραχώδη ζωή της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Γνωρίστε τον άνδρα που πρώτα κατέκτησε και μετά ράγισε την καρδιά της και τα πρώτα χρόνια του Κάρολου, που σημαδεύτηκαν από αποχωρισμό και μοναξιά και τον πολύκροτο γάμο του με την Νταϊάνα.

Η Σκοτεινή Ιστορία της Μοναρχίας

Στις 14 Σεπτεμβρίου βουτάμε στα πιο απάνθρωπα μυστικά των βασιλιάδων και των βασιλισσών της Ευρώπης, μέσα από το βιβλίο της Brenda Ralph Lewis σε μετάφραση Γιάννη Καστανάρα. Η δική τους σκοτεινή Ιστορία ίσως μας είναι πιο οικεία (ή τουλάχιστον αναμενόμενη), όμως οι λεπτομέρειές της, που παραπέμπουν περισσότερο σε θρίλερ, δεν παύουν να σοκάρουν. Από τις φρικιαστικές δολοφονίες και τα βασανιστήρια εκατοντάδων κοριτσιών από την αιμοδιψή λαίδη Μπάθορι και τους ανασκολοπισμούς του Βλαντ Ντρακούλ που ενέπνευσε τον Μπραμ Στόκερ, μέχρι τον εξανδραποδισμό των ιθαγενών του Κονγκό από τον βέλγο βασιλιά Λεοπόλδο και τα σκάνδαλα των Γκριμάλντι του Μονακό, οι ευρωπαίοι άνακτες σε καμία περίπτωση δεν είχαν ανέκαθεν τον σημερινό, διακοσμητικό τους ρόλο.

Η Σκοτεινή Ιστορία των Αμερικανών Προέδρων

Στις 21 Σεπτεμβρίου το συναρπαστικό βιβλίο του Michael Kerrigan σε μετάφραση Γιάννη Καστανάρα, «Η Σκοτεινή Ιστορία των Αμερικανών Προέδρων». Διαβάστε για τις εκτεταμένες περιόδους της ιστορίας κατά τις οποίες ο Λευκός Οίκος διαδραμάτιζε σκοτεινό ρόλο όχι μόνο για τον αμερικανικό λαό, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Μέσα από τις σελίδες του, γνωρίζουμε τους προέδρους που με την πάροδο των δεκαετιών έφτασαν να επηρεάζουν ολόκληρη την υφήλιο, για τον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ψυχρό Πόλεμο και τα σκοτεινά μονοπάτια της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Η Σκοτεινή Ιστορία του Βατικανού

Τη σειρά κλείνει η Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας η οποία δεν ήταν πάντοτε αγνή ή αρμόζουσα στις αρχές του Χριστιανισμού. Στις 28 Σεπτεμβρίου μάθετε για τους πάπες που δηλητηριάστηκαν, καθαιρέθηκαν και ακρωτηριάστηκαν από τους αντιπάλους τους που εποφθαλμιούσαν το παπικό αξίωμα, για τους ισχυρούς πάπες που εξουσίαζαν τη μεσαιωνική Ευρώπη αλλά και για εκείνους που κράτησαν αμφιλεγόμενα ουδέτερη στάση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο βιβλίο της Brenda Ralph Lewis, σε μετάφραση Ιωάννας Χόνδρου, ανακαλύπτουμε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, σκάνδαλα, δολοπλοκίες, δωροδοκίες, δολοφονίες, έχθρες, μίση, αφορισμούς, σκληρές τιμωρίες και ανθρώπους που διψούσαν για εξουσία και χρήμα και πατούσαν επί πτωμάτων κυριολεκτικά για να πετύχουν τον στόχο τους.