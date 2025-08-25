Με ηλεκτρονικές ετικέτες τα ράφια των Υπεραγορών Αλφαμέγα

Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία ψωνίσματος που προσφέρουν στους πελάτες τους, εισάγοντας στο κυπριακό λιανικό εμπόριο μια ακόμα σημαντική καινοτομία. Πιστή στη στρατηγική της για συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, η αλυσίδα προχώρησε στην ολοκληρωμένη εγκατάσταση ηλεκτρονικών ετικετών ραφιού (Electronic Shelf Labels) για το σύνολο των προϊόντων της, σε όλα τα καταστήματά της.

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει εδώ και χρόνια υλοποιήσει η αλυσίδα, υιοθετώντας συνεχώς πρωτοποριακές και σύγχρονες τεχνολογικές προς όφελος τόσο του καταναλωτή όσο και του προσωπικού των καταστημάτων.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες στα ράφια αντικαθιστούν πλήρως τις χάρτινες, επιτρέποντας την αυτόματη, άμεση και ακριβή ενημέρωση των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, οι Υπεραγορές Αλφαμέγα διασφαλίζουν απόλυτη αξιοπιστία και διαφάνεια ως προς τις τιμές των προϊόντων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα λαθών ή καθυστερήσεων κατά την ανανέωση των τιμών. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η real time εφαρμογή εκπτώσεων και προσφορών στα προϊόντα.

Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται, επίσης, η ακόμα λιγότερη χρήση χαρτιού, μειώνοντας περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αλυσίδας. Μέσω του συστήματος “Electronic Shelf Labels” τεχνολογική εξέλιξη, ψηφιακός μετασχηματισμός και περιβαλλοντική βιωσιμότητα γίνονται ένα στις Υπεραγορές Αλφαμέγα!

Σε δήλωσή του, ο IT Project Manager των Υπεραγορών Αλφαμέγα, κ. Γιώργος Τουλούπης, ανέφερε ότι η μετάβαση στις ηλεκτρονικές ετικέτες αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αλυσίδα. «Η υλοποίηση του έργου “Electronic Shelf Labels” σε κάθε ράφι και προϊόν των καταστημάτων μας ενισχύει την τεχνολογική υπεροχή των Υπεραγορών Αλφαμέγα και αναβαθμίζει τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά. Οι τιμές ανανεώνονται αυτόματα και οι προσφορές εφαρμόζονται με απόλυτη ακρίβεια. Το συγκεκριμένο εργαλείο ανεβάζει σημαντικά την εμπειρία ψωνίσματος, αυξάνει την παραγωγικότητα του προσωπικού μας, εξοικονομεί χρόνο και πόρους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια καινοτόμα εμπειρία αγορών. Είμαστε, λοιπόν, υπερήφανοι ως Οργανισμός για την εισαγωγή ενός τόσο σύγχρονου και καινοτόμου συστήματος, προς όφελος των πελατών μας», σημείωσε ο κ. Τουλούπης.

Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τεχνολογικών εφαρμογών που ήδη έχουν ενσωματωθεί από την αλυσίδα, όπως το προηγμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, η υπηρεσία Click & Collect με τη χρήση smart lockers για την παραλαβή παραγγελιών, οι μηχανές self checkout, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η ψηφιοποίηση των προγραμμάτων πιστότητας κ.α.

Η υλοποίηση των “Electronic Shelf Labels” επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερή προσήλωση των Υπεραγορών Αλφαμέγα στο μέλλον του λιανικού εμπορίου και τη δέσμευσή τους για συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας που προσφέρουν στον σύγχρονο καταναλωτή.