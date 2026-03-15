Ευρωβουλευτές: Ζητούν περισσότερα για τη στεγαστική κρίση, πόσο προσιτή είναι η στέγαση;

Η εκτόξευση των τιμών των κατοικιών και ενοικίων τα τελευταία χρόνια, έκανε το όνειρο της απόκτησης κατοικίας απρόσιτο για μεγάλο μέρος της κοινωνίας σε Κύπρο και ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε ισχυρή πίεση την Τρίτη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προτείνοντας λύσεις για αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση. Στην τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη στεγαστική κρίση, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη με 367 ψήφους υπέρ, 166 κατά και 84 αποχές, τονίζεται ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Βελτίωση βιοτικού επιπέδου Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης της Επιτροπής να διαθέσει ειδικά...