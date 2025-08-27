Jaguar και YOSHIROTTEN παρουσιάζουν την μοναδικότητα της Jaguar Type 00

Η Jaguar συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της μέσα από καλλιτεχνικές συνεργασίες και τολμηρές δημιουργίες. Στο Τόκιο, στο Warehouse Terrada G3-6F, έκανε το ασιατικό της ντεμπούτο η Jaguar Type 00 με μια εντυπωσιακή εικαστική εγκατάσταση υπό τον τίτλο «Tokyo Future 00», σε συνεργασία με τον γνωστό Ιάπωνα καλλιτέχνη και art director YOSHIROTTEN.

Η Type 00 είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά παγκοσμίως στο Miami Art Week στα τέλη του περασμένου έτους, ενώ ακολούθησαν εμφανίσεις στους δρόμους του Παρισιού και σε μια μοναδική σκηνή στο Μονακό. Με έντονη αναφορά στο πρωτοποριακό πνεύμα του ιδρυτή της Jaguar, Sir William Lyons, το concept αυτό έρχεται να υπογραμμίσει το motto «Copy Nothing», μια φιλοσοφία που προτρέπει στη δημιουργία χωρίς μίμηση και στον απόλυτο σεβασμό της πρωτοτυπίας.

Η εγκατάσταση «Tokyo Future 00» αναδεικνύει αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία. Μέσα από ένα πολύχρωμο και ηχητικό περιβάλλον, οι επισκέπτες βυθίζονται σε ένα εντυπωσιακό μοτίβο γεμάτο φως, χρώμα και ήχο. Προβολές κινούμενων γραφικών και ζωντανών χρωμάτων χαρτογραφούνται στον χώρο, ανακλώνται πάνω στην κατασκευή και στο ίδιο το Type 00. Κάτι που δημιουργεί μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία, παρασύροντας τους θεατές σε μια χρωματική παλέτα που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί.

Στην ατμόσφαιρα συνέβαλε και η συνεργασία με τον γνωστό μουσικό παραγωγό Chaki Zulu, ο οποίος δημιούργησε ένα αποκλειστικό ηχητικό ειδικά για την εγκατάσταση. Ο ήχος αλληλοεπιδρά με τα οπτικά στοιχεία, εντείνοντας το συναίσθημα και μετατρέποντας τον χώρο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Ο ίδιος ο YOSHIROTTEN εξήγησε πώς τον ενέπνευσε η πρώτη του επαφή με το αυτοκίνητο στο Μαϊάμι: «Με μάγεψε η προσοχή στη λεπτομέρεια, η όμορφη φόρμα και τα ζωντανά χρώματα. Η επιθυμία της Jaguar να δημιουργήσει κάτι εντελώς καινούργιο, αντί για κάτι γνώριμο, μου ταιριάζει απόλυτα. Με αυτήν την εγκατάσταση ήθελα να φτιάξω έναν χώρο όπου τα φωτεινά χρώματα του Τόκιο να συνδιαλέγονται με τις δυνατές φόρμες του αυτοκινήτου και να αλληλοεπιδρούν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία του, όπως το μπρούτζινο leaper και τις οριζόντιες γραμμές ‘strikethrough’.»

Ο YOSHIROTTEN, με διεθνή αναγνώριση για την πολυδιάστατη προσέγγισή του στη δημιουργία, έχει εργαστεί σε τομείς που εκτείνονται από γραφιστική και κινούμενη εικόνα μέχρι 3D δημιουργίες, installations και μουσική. Η συνεργασία του με τη Jaguar έρχεται να προστεθεί σε μια πορεία γεμάτη πρωτότυπα projects, με σταθμούς μεγάλες ατομικές εκθέσεις στο Λονδίνο και το Βερολίνο, καθώς και τη μνημειώδη έκθεση «FUTURE NATURE» στο Τόκιο το 2018.