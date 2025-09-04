Η Lidl Κύπρου μειώνει τις τιμές σε όλα τα αρτοσκευάσματα κατά 15% και ξεκινάει μία χιουμοριστική καμπάνια

Η Lidl Κύπρου ξεκινά μία πρωτοβουλία για να ελαφρύνει το βάρος των καταναλωτών και να αυξήσει την καθημερινή απόλαυση. Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές σε όλα τα δημοφιλή, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα κατά 15%. Η καμπάνια συνοδεύεται από μία νέα, χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Φήμες λένε».

«Σε αυτές τις εποχές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να παρέχουμε άμεση ανακούφιση στους πελάτες μας», εξηγεί ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Κύπρου. «Ο Φούρνος μας είναι η καρδιά πολλών καταστημάτων μας και οι πελάτες μας φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα τα φρεσκοψημένα προϊόντα μας. Με την απόφαση να μειώσουμε τις τιμές, κάνουμε αυτή την απόλαυση ακόμα πιο προσιτή σε όλους και ευχαριστούμε έμπρακτα τους πελάτες μας για την προτίμηση και την αφοσίωσή τους.»

Η μείωση των τιμών αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Lidl Κύπρου να προσφέρει υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι πελάτες μπορούν να προσβλέπουν σε μια μεγάλη ποικιλία – από αλμυρά έως γλυκά αρτοσκευάσματα, με φυσικά συστατικά και αυθεντικές συνταγές. Τα προϊόντα ψήνονται φρέσκα αρκετές φορές την ημέρα στα καταστήματα για να εγγυηθούν γεύση και φρεσκάδα μέχρι τη στιγμή της αγοράς τους.

Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια αναδεικνύει τη συναισθηματική αφοσίωση των πελατών και επικεντρώνεται στην ακαταμάχητη γοητεία των αρτοσκευασμάτων Lidl. Το χιουμοριστικό τηλεοπτικό σποτ «Φήμες λένε» απεικονίζει με ειλικρίνεια τις μικρές καθημερινές χαρές και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση που έχουν οι πελάτες με τα φρεσκοψημένα προϊόντα.

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν για άλλη μια φορά τη Lidl Κύπρου για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Lidl Κύπρου επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητα βραβεία. Το διεθνές ινστιτούτο ICERTIAS απένειμε για άλλη μια φορά στην εταιρεία το "Best Buy Award" σε δεκατρείς κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της έγκριτης κατηγορίας "Τμήμα Αρτοποιίας", τοποθετώντας την στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών και αναδεικνύοντάς την ως «Νο.1 εταιρεία στην Κύπρο για τη σχέση ποιότητας-τιμής για την περίοδο 2025/2026». Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη θέση της Lidl Κύπρου ως αξιόπιστου συνεργάτη για τις καθημερινές αγορές.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της να συνδυάζει γεύση, ποιότητα και αξία για να βελτιώσει τη ζωή κάθε νοικοκυριού.

