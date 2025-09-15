«Μαζί στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις» για τη στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη»!

Ο Όμιλος Υπεραγορών MAS πραγματοποίησε δημοσιογραφική διάσκεψη, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στην Υπεραγορά MAS Μικρόπολις, στο Πέρα Χωριό – Νήσου της Λευκωσίας, όπου ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη της εκστρατείας «Μαζί στον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις». Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά και σκοπό έχει την στήριξη της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη», αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την έμπρακτη και διαχρονική στήριξη και συμπαράσταση του Ομίλου σε ευάλωτα κοινωνικά σύνολα και κοινότητες που χρήζουν άμεσης βοήθειας.

Τη δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, στηρίζουν ως χορηγοί οι PIP - P. Ioannides Packaging LTD, Kalopsidiotes LTD, Sesa, Farmakas LTD, ANTIMA TRADING LTD και Signway LTD. Σε 58 Υπεραγορές MAS Παγκύπρια τοποθετήθηκαν 200 κουμπαράδες που θα παραμείνουν μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε χιλιάδες πελάτες να προσφέρουν ό,τι επιθυμούν για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που παλεύουν να ξεφύγουν από την εξάρτηση, αλλά και την προσπάθεια επανένταξής τους στην κοινωνία. Με την ενέργεια «Για Όλους MAS» του Ομίλου Υπεραγορών MAS, στηρίζεται έμπρακτα το έργο της Θεραπευτικής Κοινότητας Απεξάρτησης «Αγία Σκέπη».

Η δράση και το έργο της «Αγίας Σκέπης»

Η «Αγία Σκέπη» αποτελεί μια κλειστή Θεραπευτική Κοινότητα απεξάρτησης και απευθύνεται τόσο σε μακροχρόνιους ενήλικες χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, όσο και σε έφηβους χρήστες.

Η Αγία Σκέπη είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων και ακολουθεί το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Τα μέλη, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κοινότητα, αποκτούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών τους, για την επούλωση των τραυματικών εμπειριών και για την απόκτηση μιας νέας ταυτότητας ως υγιή και λειτουργικά μέλη της κοινωνίας.

Από το 1999 η κοινότητα της «Αγίας Σκέπης» έχει υποδεχθεί πέραν των 1.000 συνανθρώπων μας χωρίς θρησκευτικές, ιδεολογικές ή κοινωνικές διακρίσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από το 75%, όσων ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, καταφέρνουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μακριά από τα ναρκωτικά.