Γιατί δεν θα ευτυχήσουμε να δούμε σοβαρές μειώσεις στην τιμή του ρεύματος το 2026;

Γιατί δεν θα ευτυχήσουμε να δούμε σοβαρές μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος το 2026; Ας δούμε απλά τα γεγονότα. Η ΑΗΚ συνεχίζει να παράγει ακριβό ρεύμα με μαζούτ πάνω από 30 σεντ την κιλοβατώρα, τα δε φωτοβολταϊκά πάρκα, παρότι παράγουν σε τιμές κάτω των 10 σεντ, μας πωλούν ρεύμα λίγο κάτω από 30 σεντ γιατί έτσι θέλουν. Το τερματικό στο Βασιλικό, για να έρθει φυσικό αέριο, δεν φαίνεται να τελειώνει ποτέ με την ευρωπαϊκή εισαγγελία να ερευνά πλέον σοβαρότατο σκάνδαλο. Αν δεν έρθει φυσικό αέριο ούτε η ΑΗΚ ούτε ο σταθμός του κ. Χρυσοχού παραδίπλα θα λειτουργήσουν με το καύσιμο αυτό που υπόσχεται να ρίξει αισθητά τις τιμές. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι και το ηλεκτρικό καλώδιο GSI ματαιώνεται, ενώ ούτε και οι μπαταρίες για αποθήκευση ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά θα μας έρθουν σύντομα. Λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου, το 40% του ρεύματος που παράγουν οι ΑΠΕ πετιέται καθημερινά, με το φαινόμενο αυτό να έχει ξεκινήσει από το 2023. Ποιος την πληρώνει από αυτή την κατάσταση; Η ανίκανη κυβέρνηση και ο Χριστοδουλίδης που, αντί να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν τον κοσμάκη, κρατά το αεροπλανάκι, γυρίζει τον κόσμο και κάμνει τον όμορφο. Ποιοι ωφελούνται; Οι ιδιοκτήτες των φωτοβολταϊκών πάρκων μήπως; Ποια είναι η σχέση όλων αυτών με τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

Θουκής