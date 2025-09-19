Το Art Explora Festival πλέει για πρώτη φορά στην Κύπρο

Το Art Explora Festival δημιουργήθηκε το 2024 με στόχο να φέρει την τέχνη και τον πολιτισμό πιο κοντά σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, περιοδεύον φεστιβάλ που διασχίζει θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο μουσειακό σκάφος στον κόσμο, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές προσφέρονται τόσο πάνω στο ίδιο το σκάφος όσο και σε επιλεγμένους χώρους των πόλεων που το φιλοξενούν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικές εκθέσεις, ηχητικές και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, συναυλίες, χορό, συζητήσεις και εργαστήρια.

Έχοντας ήδη φιλοξενήσει πάνω από 300,000 επισκέπτες κατά τις στάσεις του στη Μεσόγειο - σε Βαλέτα (Μάλτα), Βενετία (Ιταλία), Μασσαλία (Γαλλία), Ταγγέρη και Ραμπάτ (Μαρόκο), Μάλαγα (Ισπανία), Δυρράχιο (Αλβανία), Νίκαια (Γαλλία), Ριέκα (Κροατία) και Αθήνα (Ελλάδα) - το Art Explora Festival, παίρνει τώρα πορεία προς την Κύπρο, με τη Λεμεσό ως τελευταίο σταθμό για το 2025.

Από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2025, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, με επισκέψεις στο εμβληματικό μουσείο-σκάφος διαθέσιμες μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα επιμελείται το The Island Club, ένας μη κερδοσκοπικός εκθεσιακός χώρος που εδρεύει στη Λεμεσό και ιδρύθηκε το 2017 από τον καλλιτέχνη Χριστόδουλο Παναγιώτου ενώ από το 2019, διευθύνεται από τη μουσικό και επιμελήτρια Ανδρούλα Καφά με πρωταρχικό στόχο «την ενίσχυση και προώθηση της ντόπιας καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και την ανάπτυξη δικτύων με διεθνείς πολιτιστικούς φορείς».

Για την εμπειρία, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Frédéric Jousset, Πρόεδρος του Art Explora:

«Η μετακίνηση των ανθρώπων και η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ισχυρά εργαλεία που βοηθούν στην αμφισβήτηση αντιλήψεων και στην ανταλλαγή εικόνων και ιστοριών για να καλλιεργηθούν διαφορετικοί δεσμοί με τον κόσμο. Η επιβίβαση σε ένα σκάφος είναι μια εμπειρία από μόνη της, πόσο μάλλον όταν ανακαλύπτεις μοναδικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές αναζητήσεις, πάνω στο σκάφος αλλά και στην αποβάθρα».

Πρόγραμμα Art Explora Festival στη Λεμεσό (25 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου)

Στη Λεμεσό, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί πάνω στο σκάφος μέχρι τις 2 Νοεμβρίου και στην πόλη μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Καθηλωτικές εμπειρίες πάνω στο μουσειακό σκάφος μέχρι 2 Νοεμβρίου

Στο κατάστρωμα: Μια ηχητική εμπειρία με επίκεντρο τον πλούτο και την ποικιλομορφία της Μεσογείου, σχεδιασμένη και υλοποιημένη από το IRCAM (Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Συντονισμού στην Ακουστική/Μουσική του Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι) και το Ircam Amplify.

Στο εσωτερικό του σκάφους: Ταξιδέψτε στον χρόνο και στον χώρο με τη σειρά εικονικής πραγματικότητας Mediterranean Wonders. Αυτή η εγκατάσταση, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Ubisoft, σας επιτρέπει να γνωρίσετε ιστορικές πόλεις της Μεσογείου, όπως η Αθήνα, η Αλεξάνδρεια και η Βενετία.

Πολυποίκιλο πρόγραμμα στην πόλη μέχρι 4 Νοεμβρίου

Eστιάζοντας στην πόλη, τις κοινότητες, και τις ιστορίες της, ανθρώπινες ή και πέρα από αυτές, το Art Explora Festival θα ξεδιπλωθεί στο παραλιακό μέτωπο και στο ευρύτερο κέντρο, θέτοντας στο επίκεντρο την πολιτιστική σκηνή της Λεμεσού. Με αφετηρία τον Μόλο, το φεστιβάλ θα απλώσει τις δράσεις του σε οικεία και παραγνωρισμένα σημεία της πόλης, προσκαλώντας το κοινό να περπατήσει, να συναθροιστεί, και να στοχαστεί γύρω από ορατές και μη ιστορίες. Μέσα από μουσική, θέατρο, εικαστικές τέχνες, χορό και κινηματογράφο, μεταξύ άλλων, το Art Explora Festival προβάλλει την ποικιλομορφία των κοινοτήτων της Λεμεσού, επιδιώκοντας παράλληλα να αναμετρηθεί με τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου παρόντος της.

Ενισχύοντας την εμπειρία, κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Art Explora Festival, ένα παράλληλο δρώμενο τέχνης, το Limassol Art Walks, έρχεται να μεταμορφώσει και το υπόλοιπο κέντρο της πόλης σε γιορτή πολιτισμού.

Το Art Explora Festival είναι δωρεάν και ανοιχτό σε όλους.

Μία μοναδική και σπάνια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

SAVE THE DATE ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025, Απόγευμα

Εγκαίνια του Art Explora Festival στη Λεμεσό

Μαρίνα Λεμεσού