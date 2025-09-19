Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε δύο μήνες οι κρίσιμες αποφάσεις για το τερματικό του Βασιλικού

Για το ηλεκτρικό καλώδιο Κύπρου–Ελλάδας σημείωσε ότι εκκρεμούν εσωτερικά ζητήματα πριν από την πρώτη καταβολή των 25 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Δημοκρατία στον ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι και ο φορέας υλοποίησης έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Σε δύο μήνες, με την ολοκλήρωση της μελέτης ανάλυσης κενών, θα ληφθούν οι καθοριστικές αποφάσεις για το έργο του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο τόνισε πως υπάρχει και θετικό ενδεχόμενο, αφού η ΕΤΥΦΑ έχει ήδη ετοιμάσει τα έγγραφα προσφορών και, με βάση τα πορίσματα προηγούμενων εκθέσεων, μπορεί να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.

