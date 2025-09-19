Μεγαλος Διαγωνισμος «mas&WIN!» Suzuki Swift Hybrid, 1,200 Κυβικών, Αξίας €22,500!

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas, ανακοίνωσε την έναρξη Μεγάλου Διαγωνισμού με δώρο ένα ολοκαίνουργιο SUZUKI SWIFT HYBRID, 1,2 λίτρων αξίας €22,500, σε συνεργασία με την A. Trikomitis Group, που θα χαρίσει στιλάτες διαδρομές και μια απολαυστική οδηγική εμπειρία στον μεγάλο νικητή.

Μέσω του διαγωνισμού, o Όμιλος Υπεραγορών MAS προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες και χρήστες της εφαρμογής “mas&WIN!” των 58 Υπεραγορών MAS Παγκύπρια να διεκδικήσουν το ολότελα νέο SUZUKI SWIFT HYBRID.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και τις 11/01/26. Η συμμετοχή του κοινού στο διαγωνισμό, θα γίνεται πάρα πολύ εύκολα και προϋποθέτει μόνο ένα πολύ απλό βήμα, την αγορά προϊόντων από τις Υπεραγορές MAS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “mas&WIN!”.

Με αθροιστικές αγορές αξίας €40 με την χρήση της εφαρμογής “mas&WIN!”, αυτόματα θα κερδίζεις μία συμμετοχή ενώ θα έχεις και δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών ανάλογα με το ύψος των αγορών που κάνεις κάθε φορά ψωνίζοντας στις Υπεραγορές MAS.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους & προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο www.mas.com.cy