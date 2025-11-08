Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χάλκινο Μετάλλιο στην Τεχνική Σχολή Έμπας στην Σουηδία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Μαρία Χρυσοστόμου της Τεχνικής Σχολής Έμπας  εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στον ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό «Δεξιότητες Εστιατορικής Τέχνης» που διεξήχθηκε στο Västerås, Σουηδία.

Η Ξενοδοχειακή Σχολή απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι διακρίνεται για το πάθος, τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών της!

Η διεύθυνση του σχολείου συνεχάρη τη μαθήτριά  Taisiya Shalyapina για την εξαιρετική παρουσία της στον διαγωνισμό «Culinary Arts», όπου απέσπασε πολύ θετικές κριτικές από την κριτική επιτροπή!

 

