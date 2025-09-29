«Απάντηση στον Π. Μαύρο - Η Ελευθερία δεν μπαίνει στο ζύγι»

Του Χρίστου Ρότσα

Ο κ Παναγιώτης Μαύρος στο Κυριακάτικο ( 21/9/25) άρθρο του στον Πολίτη « Στρατιωτικοποίηση και Barak MX» θεωρεί επικίνδυνη και ανώφελη κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής μας επάρκειας και βρίσκει λύση στον αφοπλισμό μας. Είναι παράξενο με τι ευκολία κάποιοι που αγνοούν ένα θέμα να κτίζουν θεωρίες πάνω του και να χλευάζουν μάλιστα όσους διαφωνούν μαζί τους.

Ποιος αξίζει να έχει πατρίδα ή να λέγει έχει πατρίδα αν δεν είναι έτοιμος να την προασπίσει με την ζωή του , κάτι που ειρωνεύεται ο κ. Μαύρος ; Ποιος σέβεται τέτοιον άνθρωπο; Όπως είπε και ο Γκάντι και αντίγραφο από τον Χρίστο Μιχαηλίδη του Φιλελεύθερου 26/9/25 « Όπου υπάρχει πόλεμος ή κατοχή ο ποιητής αφήνει κατά μέρος τους στίχους του , ο δικηγόρος την δικογραφία του , και οι μαθητές τα βιβλία τους». Ωσάν να γνώριζε τον Παλληκαριδη!

Η Πατρίδα δεν είναι μόνο η γη της, τα βουνά και οι θάλασσες της . Ειναι η Ιστορία της , οι αγώνες της, τα επιτεύγματα της . Ειναι αυτοί που την εκτισαν που πέθαναν προθύμως για να την έχουν ελεύθερη άγνωστοι τους που δεν θα γνώριζαν ποτέ . Πατρίδα είναι αυτοί που έφυγαν , αυτοί που δεν ήλθαν ακόμα και αυτοί που είναι εδώ σήμερα με όλες τις αδυναμίες τους . Το παρελθόν το παρόν και το μέλλον . Ενα ακρογιάλι, ένα φύλλο ελιάς , ένα τσαμπί σταφύλι όπως θα τραγουδούσε ο Γιάννης Ριτσος . Αυτή είναι η Πατρίδα !

Ανοχύρωτη πολιτεία δηλ το δόγμα της αποτρεπτικής αδυναμίας έργο και ενσυνείδητη πολιτική του μετά- Κληρίδη Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν ένα ανιστόρητο πυροτέχνημα που κάνει τους αρχαίους φιλόσοφους ΟΛΟΥ του κόσμου να κτυπουν το κεφάλι στον τοίχο γεμάτοι απελπισία . Τι θα πει ο Λεωνίδας και οι 300 του ; Νομίζετε δεν υπήρχαν Μαύροι εκείνη την εποχή ; Μαύροι δεν φώναζαν του Αυξεντίου να παραδοθεί; Του Μάτση; Οι νεαροί στρατιώτες μας στο ύψωμα Λαπατσα ; Το δικό μας Μασάντα. Αυτοί νομίζει ο κύριος Μαύρος δεν είχαν την ζωή μπροστά τους δεν ήθελαν να ζήσουν ; Άνθρωπος χωρίς Ελευθερία δεν είναι άνθρωπος αλλά ζώο!

Ο άνθρωπος αποφασίζει αν στην ζωή θα είναι σωστός ή Συβαρίτης δηλ για τον εαυτό του , για την ηδονή, χωρίς έγνοιες για το αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω του για τις επόμενες γενιές . Για αυτό το κενό σίγουρα δεν πεθαίνει κανείς . Εδώ έχει δίκαιο ο κ Μαύρος .

Αυτοι που θέλουν να προστατεύσουν την ζωή τους χωρίς ασφάλεια τελικά χάνουν και τα δύο . Ειναι πιο εύκολο να γίνουν Τούρκοι και να πάνε να ζήσουν στα κατεχόμενα αφού οι εδώ Έλληνες θέλουν να διώξουν τον κατακτητή τους και ας είναι οι αδύνατοι . Η λογική λοιπόν του κ Μαύρου τον οδηγεί ακριβώς εκεί .

Το ότι πολέμησε στο Αγκολεμι το έκανε κατόπιν εντολής ή από εσωτερική δύναμη ; Το ποιο σημαντικό όμως είναι ότι ΔΕΝ θα το ξανακάνει διότι κάποιοι θα φύγουν , διότι ο εχθρός είναι δυνατότερος . Μα αυτή είναι η αξία της αληθινής ζωής να μάχεσαι έχοντας υπόψην και τα δύο .

Η Κύπρος είναι μοναδικο παράδειγμα στο κόσμο , όπου κατακτημένη χώρα δεν παλεύει για την ελευθερία της. Δεν διδάσκεται από την Ιστορία της - τι δέκα χιλιάδες μέλισσες εκατό πάλιν τιποτα- από τους γείτονες μας Παλαιστίνιους που δεν τα βάζουν κάτω ( δεν μιλώ για τους δολοφόνους της ΧΑΜΑΣ) , από το Ανατολικό Τιμόρ ( 800,000)που δεν γονάτισε μπροστά στα 230 εκ της Ινδονησίας . Άφησα έξω το δικό μας ένδοξο παρελθόν διότι από τα παρελθόντα άρθρα του κ Μαύρου , μαύρο βγάζει .

Η Κύπρος όπως και κάθε χώρα δεν πολεμά τον εχθρό της όταν ο εχθρός της είναι αδύνατος και παραδίδεται όταν είναι ισχυρότερος της . Πολεμά διότι η Πατρίδα είναι μεγάλη όσο μικρή και αν είναι διαφορετικά θα υπήρχαν στο κόσμο 5-6 μεγάλες χώρες και όχι 195 .

Σαν χώρα μπορούμε να έχουμε ενα στρατό 130,000 μέχρι τα ‘65 , κάθε ένας που μπορεί να σηκώσει όπλο να είναι στρατευμένος στον τομέα ευθύνης του . Η εφεδρεία μας να εκπαιδεύεται πραγματικά όχι κάτω από τις τερατσιές ! Να γίνονται τακτικές γενικές επιστρατεύσεις ώστε η μία που θα χρειαστεί να είναι αποτελεσματική . Με ένα δάνειο €3 δις για 30 χρόνια να αγοράσουμε ο,τι μας λείπει . Να πάει πίσω η θητεία για τους άρρενες στους 24 μήνες και να στρατεύονται τα κορίτσια για 12 μήνες . Έχει δύναμη να καταβάλει στρατό που απέναντι του έχει τα παιδιά , τον πατέρα και τον παππού ;! Έτσι δεν κάνουν στο γειτονικό Ισραήλ ; Όταν τα κάνουμε αυτά κάθε Ελληνόπουλο στην Κύπρο και στο εξωτερικό θα νιώθει τιμή να υπηρετεί στην Κύπρο . Ετσι γίνονται ξανά οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες . Εμάς περιμένουν ! Και όχι να λέμε ψιλά τα χέρια για να μην μας σκοτώσουν σε περίπτωση «ιταμής επιβουλής» όπως μας συμβουλεύει ο κ Παναγιώτης Μαύρος . Τουρκόδουλους θέλει να μας κάνει . Αν είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι τότε δεν θα μας σκοτώσουν ούτε δούλους θα μας κάνουν διότι δεν θα μπορούν γιαυτό δεν θα τολμήσουν !

Μόνο οι προετοιμασμένοι κερδίζουν . Και ας μην μας λέγει ότι οι Τούρκοι έχουν τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό στο ΝΑΤΟ ! Συγχησε τον αριθμό με την ισχύ . Ούτε να μας εκφοβίζει με τα 90,000,000 (!) των Τούρκων. Ένας πόλεμος στην Κύπρο δεν θα διαρκέσει πέραν των 2-3 ημερών . Ούτε εμείς ούτε εκείνοι θα χρησιμοποιήσουμε καν τις εφεδρείες μας . Κίνα να ήταν η Τουρκία δεν θα είχε διαφορά . Αλλά είπαμε ασχολούμεθα με πράγματα που δεν κατέχουμε . Νομίζουμε ό,τι ιδεολογικό κουβαλάμε μέσα μας είναι και η πραγματικότητα .

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι θέσεις του κ Μαύρου επικρατούν γιαυτο και οι Τούρκοι συμφωνούν μαζί του . Κάθε κατακτητής θα ήθελε μερικούς Μαύρους στις χώρες που κατακτά , αφού ο δυνατός κατακτά όχι ο αδύνατος . Αν ζούσε ο κ Μαύρος και οι άλλοι Μαύροι που ελέγχουν την Κύπρο τώρα δεν θα άφηναν την Ελλάδα να επαναστατήσει το 1821 και σήμερα η Ελλάδα θα ήταν επαρχία της Τουρκίας.