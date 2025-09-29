Εκπαιδευτική ξενάγηση για σχολεία στην έκθεση «Κύπρος Νήσος» Ιστορία - Μνήμη - Πραγματικότητα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Με την ευκαιρία παράτασης της έκθεσης «Κύπρος-Νήσος» μέχρι το Ιούνιο 2026, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου συνεχίζει και την φετινή σχολική χρονιά με επιτυχία τη εκπαιδευτική ξενάγηση για σχολεία «Ιστορία-Μνήμη-Πραγματικότητα»

Η ξενάγηση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικής (Ε’-ΔΤ’ Τάξης) και Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) και στόχο έχει να αποτυπώσει με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο τη ζωή στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, έχοντας ως μήνυμα την αδιαπραγμάτευτη ενότητα του νησιωτικού της χώρου.

Εστιάζοντας στον χρόνο, τον τόπο και τον άνθρωπο, μέσα από πέντε πράξεις, αναδύονται σχέσεις και δομούνται αφηγήματα, τα οποία προβάλλουν πτυχές της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της ενιαίας κυπριακής νησιωτικότητας.

Για τον σχεδιασμό και την παρουσίαση της έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και διαδραστικές τεχνολογίες, ώστε σε συνδυασμό με το πλούσιο υλικό των συλλογών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, αλλά και επιλεγμένα εκθέματα από σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, να δημιουργηθούν ελκυστικές αφηγήσεις και διαδρομές, που θα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται αρχαιότητες, αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού, έργα σύγχρονης τέχνης, ιστορικοί χάρτες, σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα και γκραβούρες, έντυπο και ψηφιακό αρχειακό υλικό, καθώς και ψηφιακές εφαρμογές.

Διάρκεια ξεναγήσεων: 6 Οκτωβρίου 2025-Ιούνιο 2026

Ημέρες διεξαγωγής: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή

Ώρες διεξαγωγής: 8:30-10:00 και 10:30-12:00

Δωρεάν συμμετοχή/Κράτηση απαραίτητη 22128175/22128163

Εμψυχώτρια εκπαιδευτικής ξενάγησης: Αντρεα Ορατίου/Αρχαιολόγος

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128163-22128175