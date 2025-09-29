Mission Possible - The Sequel: Ενθουσίασε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες το European Researchers’ Night

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του European Researchers’ Night, της κορυφαίας γιορτής της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Για 19η χρονιά, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με τους κυριότερους φορείς της έρευνας, της καινοτομίας και των επιχειρήσεων της χώρας, έφερε σε άμεση επαφή το κοινό με τον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν εκατοντάδες ερευνητές, ερευνήτριες και επιχειρηματίες από Πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, κέντρα αριστείας και καινοτόμες εταιρείες της χώρας.

Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την έρευνα και την καινοτομία μέσα από περισσότερα από 70 περίπτερα και να παρακολουθήσουν από κοντά πειράματα και ψυχαγωγικές δράσεις. Φετινή καινοτομία αποτέλεσαν τα ολογράμματα ιστορικών επιστημόνων, που «ζωντάνεψαν» στον χώρο και απάντησαν σε πραγματικό χρόνο σε ερωτήσεις του κοινού. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 3000 μαθητές και μαθήτριες επισκέφθηκαν την εκδήλωση, ζώντας από κοντά μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι μαθητικοί διαγωνισμοί, Design Thinking Challenge και Science Unfold, οι οποίοι ανέδειξαν τις πιο δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες της νέας γενιάς, με βραβεύσεις νικητών. Παράλληλα, απονεμήθηκε το βραβείο για το καλύτερο περίπτερο της διοργάνωσης, το οποίο έλαβε το περίπτερο με τίτλο «Mito Rangers: Κυτταρικοί Ήρωες σε Δράση» από το Κέντρο Αριστείας Biobank Cy.

Κατά την τελετή βράβευσης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, συνεχάρη το ΙδΕΚ για τη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό που μόνο το πρωί επισκέφθηκαν τον χώρο σχεδόν 3.000 παιδιά. Αυτό από μόνο του, λέει πάρα πολλά». Τόνισε ακόμη ότι «στη σημερινή εποχή, όπου όλοι μας και κυρίως τα παιδιά περνάνε μεγάλο μέρος της ημέρας πίσω από μια οθόνη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις που φέρνουν τη νέα γενιά κοντά στην επιστήμη και την καινοτομία». Ο κ. Δαμιανού ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους γονείς που στήριξαν την προσπάθεια, συνοδεύοντας τα παιδιά τους και ενθαρρύνοντάς τα να συμμετάσχουν ενεργά.

«Η εκδήλωση δείχνει ότι το οικοσύστημά μας μεγαλώνει, ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα, και είναι στόχος της Κυβέρνησης να ενδυναμώσει περαιτέρω τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας», υπογράμμισε ο Υφυπουργός, συγχαίροντας θερμά όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, και Πρόεδρος του ΔΣ του ΙδΕΚ, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, σημείωσε ότι η αυξανόμενη συμμετοχή και ο ενθουσιασμός παιδιών και επισκεπτών δείχνουν ότι το European Researchers’ Night έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που αναδεικνύει το έργο του κυπριακού οικοσυστήματος. «Η Κύπρος κατέγραψε για πρώτη φορά την 25η θέση στον Global Innovation Index, μια επίδοση που αντικατοπτρίζει τη δυναμική και τις δυνατότητές μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από τέτοιες δράσεις, εμπνέουμε τη νέα γενιά να ακολουθήσει τον δρόμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας», ανέφερε.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, υπογράμμισε ότι η εκδήλωση απέδειξε «πως η περιέργεια, η δημιουργικότητα και η τόλμη δεν είναι απλώς αρετές, αλλά οι κινητήριες δυνάμεις που γεννούν την καινοτομία και διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας μας». Πρόσθεσε ότι το ΙδΕΚ παραμένει αφοσιωμένο στην αποστολή του να στηρίζει τα νέα μυαλά, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, προσφέροντας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να ανθίσει η έρευνα και η καινοτομία στην Κύπρο.

Τα βραβεία απένειμαν επίσης, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙδΕΚ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το Stand-up Science show «Science Rap Battle» από τους SCIENCE REACTORS, οι οποίοι συνδύασαν γνώση και χιούμορ, χαρίζοντας στο κοινό ένα φινάλε γεμάτο έμπνευση.

Το European Researchers’ Night διοργανώνεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 460 πόλεις σε όλη την Ευρώπη και αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να αναδείξει τον αντίκτυπο της επιστήμης στην καθημερινή ζωή των πολιτών, με πρωτότυπους και διασκεδαστικούς τρόπους.

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MISSION POSSIBLE: Researchers on Board for an Inclusive and Sustainable Future » (Αρ. Συμβολαίου 101160964).

Την εκδήλωση στήριξαν ως χορηγοί επικοινωνίας το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, η τηλεόραση Sigma και το ΚΥΠΕ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, ωστόσο, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.