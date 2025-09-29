Αυστηρή τήρηση νομοθεσίας για καταχρηστικές ρήτρες ζητά ο ΔΗΣΥ

Η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην Τράπεζα Κύπρου και τη Eurobank (πρώην Ελληνική) για καταχρηστικούς όρους σε στεγαστικά δάνεια, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ, απαιτώντας την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

«Η απόφαση αυτή βασίζεται σε νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2021 από τη Βουλή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για αυτεπάγγελτες έρευνες. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενήργησε, λοιπόν, απολύτως ορθά αξιοποιώντας τις εξουσίες που της έχουν παραχωρηθεί, και οφείλει να ολοκληρώσει την έρευνά της για όλες τις τράπεζες», αναφέρει.

Επιβάλλεται επίσης, προσθέτει, να προχωρήσει στην εξέταση και άλλων κατηγοριών δανειακών συμβάσεων.

«Καλούμε τους καταναλωτές να ενημερωθούν άμεσα για το εάν επηρεάζονται από τους καταχρηστικούς όρους και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Απαιτούμε την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας», τονίζει.

«Καλούμε την αρμόδια Υπηρεσία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τα τραπεζικά ιδρύματα, μέχρι την εξάλειψη κάθε ρήτρας που θα κριθεί ως καταχρηστική», καταλήγει.