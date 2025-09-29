Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Αυστηρή τήρηση νομοθεσίας για καταχρηστικές ρήτρες ζητά ο ΔΗΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Καλούμε την αρμόδια Υπηρεσία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τα τραπεζικά ιδρύματα, μέχρι την εξάλειψη κάθε ρήτρας που θα κριθεί ως καταχρηστική», σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του

Η απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην Τράπεζα Κύπρου και τη Eurobank (πρώην Ελληνική) για καταχρηστικούς όρους σε στεγαστικά δάνεια, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΔΗΣΥ, απαιτώντας την  πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

«Η απόφαση αυτή βασίζεται σε νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2021 από τη Βουλή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για αυτεπάγγελτες έρευνες. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενήργησε, λοιπόν, απολύτως ορθά αξιοποιώντας τις εξουσίες που της έχουν παραχωρηθεί, και οφείλει να ολοκληρώσει την έρευνά της για όλες τις τράπεζες», αναφέρει.

Επιβάλλεται επίσης, προσθέτει, να προχωρήσει στην εξέταση και άλλων κατηγοριών δανειακών συμβάσεων.

«Καλούμε τους καταναλωτές να ενημερωθούν άμεσα για το εάν επηρεάζονται από τους καταχρηστικούς όρους και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Απαιτούμε την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας», τονίζει.

«Καλούμε την αρμόδια Υπηρεσία να είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τα τραπεζικά ιδρύματα, μέχρι την εξάλειψη κάθε ρήτρας που θα κριθεί ως καταχρηστική», καταλήγει.

Tags

ΔΗΣΥπρόστιμοΔάνειαπρόστιμα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα