Η Anytime εμπιστεύεται τη RedwolfOgilvy για την 360° Επικοινωνία της

H RedwolfOgilvy ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα της συνεργασία με την Anytime, τον καινοτόμο πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών που είναι μέλος του Ομίλου της Interamerican.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής προσέγγισης 360°, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Anytime στην κυπριακή αγορά, τη στρατηγική ανάδειξη του brand και την ουσιαστική σύνδεση με το κυπριακό καταναλωτικό κοινό.

Ανάμεσα σε άλλα, η RedwolfOgilvy αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνία και την τοποθέτηση του brand στην κυπριακή αγορά, τη δημιουργική κατεύθυνση, τις καμπάνιες σε παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα όπως επίσης και το πεδίο των δημοσίων σχέσεων της Anytime.

«Η Anytime είναι ένα σύγχρονο brand με συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από την πελατοκεντρική της προσέγγιση και τις τεχνολογικές λύσεις που καθιστούν την εξυπηρέτηση των πελατών της γρήγορη και απλή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμβάλουμε στρατηγικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της στην Κύπρο», δήλωσε ο General Manager της RedwolfOgilvy, Ηλίας Αντωνιάδης.

Από πλευράς Anytime, ο Κωνσταντίνος Κοσμάς, Head of Marketing της Anytime Κύπρου, σχολίασε:

«Στη RedwolfOgilvy βρήκαμε έναν συνεργάτη με βαθιά κατανόηση της αγοράς, δημιουργικότητα και στρατηγική σκέψη. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συνεργασία θα μας πάει ακόμη πιο μακριά».

Η συνεργασία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2025 και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πρώτες καμπάνιες και επικοινωνιακές ενέργειες για την επόμενη περίοδο.