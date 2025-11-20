Πακέτο προτάσεων 10 σημείων κατέθεσε ο Έρχιουρμαν στη συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη

Πακέτο προτάσεων 10 σημείων κατέθεσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη σημερινή πρώτη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Τουφάν Έρχουρμαν, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι ο «υφυπουργός παρά τω προέδρω» Μεχμέτ Ντάνα θα είναι ο διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς.

Ακολούθως είπε ότι παρουσίασε ένα πακέτο προτάσεων 10 σημείων, με στόχο τη δημιουργία θετικού κλίματος.

Το πακέτο των προτάσεων του Τ/κ ηγέτη περιλαμβάνει τα εξής ζητήματα:

1) Αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με μη Κύπριους:

Επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μικτών γάμων στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μη Κύπριοι σύζυγοι, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης στις ελεύθερες περιοχές.

2) Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των σημείων διέλευσης:

Να υπάρχουν τρία σημεία ελέγχου στην ε/κ πλευρά του οδοφράγματος του Αγίου Δομετίου (Μετεχάν) και να διασφαλίζεται η συνεχής στελέχωσή τους. Να επεκταθεί η δυνατότητα έκδοσης επίσημων εγγράφων που σχετίζονται με άδειες οδήγησης και στα σημεία διέλευσης Αστρομερίτη και Δερύνειας.

3) Δικοινοτικό Ποδόσφαιρο Νέων:

Οργάνωση δικοινοτικών ποδοσφαιρικών αγώνων για ομάδες U14 (παιδιά κάτω των 14 ετών). Η παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αμάν μεταξύ των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Νεολαίας και της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

4) Κοινή επίσκεψη στη ΔΕΑ:

Δεδομένου ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανεγείρει μνημείο αποκλειστικά για τους αγνοούμενους της ε/κ έχει υπονομεύσει το θετικό κλίμα, να οργανωθεί κοινή επίσκεψη και των δύο ηγετών στην Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) ώστε να εκφράσουν την κοινή τους υποστήριξη στο σημαντικό έργο της Επιτροπής.

5) Νομικές Υποθέσεις που Σχετίζονται με Περιουσιακά Στοιχεία:

Τερματισμό συλλήψεων ή νομικών ενεργειών υποθέσεις σφετερισμού ε/κ περιουσιών στο βόρειο τμήμα του νησιού.

6) Ενίσχυση του Εμπορίου της Πράσινης Γραμμής:

Εργασία για την επίλυση των εμποδίων στο εμπόριο της Πράσινης Γραμμής, με στόχο την αύξηση του όγκου συναλλαγών.

7) Πιστοποίηση ΠΟΠ Χαλλούμι/Χελίμ:

Υπογραφή της σύμβασης με την Bureau Veritas για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή κανονισμού της Κομισιόν για το πιστοποιητικό Προστατευόμενου Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης της ΕΕ (ΠΟΠ) για το Χαλλούμι/Χελίμ.

8) Επανενεργοποίηση της ad-hoc επιτροπής της ΕΕ:

Επανενεργοποίηση της ad-hoc τεχνικής επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9) Συνεργασία για την ασφάλεια:

Καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας των δύο πλευρών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εντός και μέσω της νεκρής ζώνης.

10) Έναρξη της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ διεύρυνσης του σημείου διέλευσης:

Οργάνωση επίσημης τελετής για την έναρξη των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διεύρυνση του σημείου διέλευσης Αγίου Δομέτιου (Μετεχάν) με τη συμμετοχή και των δύο ηγετών.

Κοινή συνάντηση με Ολγκίν

Ο Τουφάν Έρχουρμαν σημείωσε ότι η Προσωπική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα βρίσκεται στο νησί στις 5 Δεκεμβρίου και θα συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη στις 6 Δεκεμβρίου. Ο Έρχουρμαν δήλωσε ότι στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των ηγετών με την κ. Ολγκίν.

Αναφερόμενος στα θέματα που έχουν συζητηθεί κατά τη σημερινή συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η επίτευξη ορισμένων συμφωνιών πριν από την άτυπη διάσκεψη 5+1 θα συμβάλει θετικά στη διαδικασία.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ακόμη ότι έθεσε επίσημα την πρόταση τεσσάρων σημείων της τ/κ πλευράς για μια συνολική λύση.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Τουφάν Έρχουρμαν και του Νίκου Χριστοδουλίδη διήρκεσε μιάμιση ώρα. Μάλιστα οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση διάρκειας 15 λεπτών.