Ξεκίνησαν οι online κρατήσεις για τη νέα γενιά του Toyota RAV4 στην Κύπρο

To RAV4, ένα μοντέλο / ορόσημο για την Toyota, πέρασε αισίως στην έκτη του γενιά και η εταιρεία Dickran Ouzounian ξεκίνησε να δέχεται online κρατήσεις μέσω τις ιστοσελίδας της. Μετά από πέντε γενιές, κατάφερε να διαθέσει πάνω από 15 εκατομμύρια πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο RAV4, ένα από τα πιο δημοφιλή και αξιόπιστα SUV της αγοράς, προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν έναν συνδυασμό τεχνολογίας, υβριδικής απόδοσης και κορυφαίας πρακτικότητας. Άλλωστε είναι και το μοντέλο που εγκαινίασε την κατηγορία των SUV.

Η 6η του γενιά διαθέτει μια δυναμική σχεδίαση του υποδηλώνει τόσο τις εκτός δρόμου δυνατότητες όσο και την αυθεντική SUV ταυτότητα του. Το νέο RAV4 θα προσφέρεται στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο σε plug-in hybrid όσο και σε πλήρως υβριδικές εκδόσεις, ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες, αλλά και αναδεικνύοντας τη Multi-path στρατηγική για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα.

Στο εσωτερικό κάνει το ντεμπούτο του το νέο σύστημα πολυμέσων, το οποίο είναι πιο γρήγορο και πιο συμπαγές σε διαστάσεις, αποτελώντας μέρος του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα λογισμικού Arene. Η πλατφόρμα λογισμικού Arene επέτρεψε την ενσωμάτωση και της πιο πρόσφατης γενιάς του Toyota Safety Sense, προσθέτοντας στο οπλοστάσιο του μοντέλου τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης.

Η αναβαθμισμένη ποιότητα των πληροφοριών αποτυπώνεται μέσω των πιο ευκρινών οπτικών στοιχείων, των σημείων ενδιαφέροντος της Google και διαφόρων λεπτομερειών πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Την καθημερινότητα του οδηγού κάνει ευκολότερη και η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής MyToyota, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες τους.

Το νέο RAV4 είναι διαθέσιμο και στην έκδοση GR Sport η οποία προσφέρει μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία, επωφελούμενο από ανάρτηση με ειδικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αεροδυναμική χάρη σε εμπρός και πίσω σπόιλερ όπως και σε ελαφριές μαύρες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών που συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση της ροής του αέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε online κράτηση στο παρακάτω link: https://www.toyota.com.cy/new-cars/coming-soon/rav4