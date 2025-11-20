Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΟΑΥ: «Διαφανής και ευέλικτη η διαδικασία έγκρισης καινοτόμων φαρμάκων» (ηχητικό)

Ο πρόεδρος του ΟΑΥ στον Πολίτη 107.6 & 97.6 για το πολύκροτο θέμα των απορρίψεων καινοτόμων φαρμάκων

Απαντήσεις για τις καταγγελίες σχετικά με απορρίψεις αιτημάτων για καινοτόμα φάρμακα έδωσε ο πρόεδρος του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι «διάφανη, ευέλικτη και με απόλυτο γνώμονα το όφελος του ασθενούς».

Μιλώντας στον Πολίτη 10.6 & 97.6 εξήγησε ότι από τον Ιανουάριο ο Οργανισμός ανέλαβε την ευθύνη για τα ονομαστικά φάρμακα που βρίσκονται εκτός του καταλόγου του ΓεΣΥ, διαδικασία που προηγουμένως χειριζόταν το Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι στους πρώτους μήνες υπήρξαν παράπονα για καθυστερήσεις, γι’ αυτό και σε συνεργασία με την Ογκολογική Εταιρεία τέθηκαν νέα κριτήρια ώστε οι επιτροπές να προχωρούν σε ταχύτερες και πιο ευέλικτες εγκρίσεις. Τόνισε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερα φάρμακα να εντάσσονται στον κατάλογο, περιορίζοντας τις ονομαστικές εξαιρέσεις.

Για τις πρόσφατες καταγγελίες περί «αδικαιολόγητων απορρίψεων», ο πρόεδρος του ΟΑΥ υποστήριξε ότι οι επιτροπές λειτουργούν με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές. Σημείωσε ότι ο αριθμός των απορρίψεων είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις εγκρίσεις και ότι σε κάθε απόρριψη παρέχεται αιτιολόγηση προς τον θεράποντα ιατρό, ενώ υπάρχει και δυνατότητα δεύτερης αξιολόγησης από δευτεροβάθμιο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων.

Ακούστε την παρέμβαση του προέδρου του ΟΑΥ στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 10.6 & 97.6:

