Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 'υπόπτων' στη Γάζα - Οι τοπικές αρχές αναφέρουν έξι νεκρούς

Η τοπική υγειονομική αρχή της Γάζας δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έξι Παλαιστίνιους σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στον θύλακα την Τρίτη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ την Τρίτη για να απομακρύνει μια απειλή που αποτελούσαν υπόπτοι που πλησίασαν τις δυνάμεις του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι υγειονομικές αρχές στον θύλακα δήλωσαν ότι τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Ο στρατός δήλωσε ότι οι ύποπτοι είχαν περάσει ένα όριο για μια αρχική ισραηλινή υποχώρηση στο πλαίσιο του σχεδίου εκεχειρίας που διαμεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ, παραβιάζοντας τη συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, το UNDP ανέφερε ότι εντόπισε τουλάχιστον τρείς νεκρούς κατά τις αρχικές του επιχειρήσεις καθαρισμού στη Γάζα προσθέτοντας ότι αναμένει να βρει περισσότερα πτώματα.

