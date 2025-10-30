Η Stademos Hotels ανακοινώνει τον διορισμό του Wilhelm Luxem ως Chief Strategy Officer (CSO)

Η Stademos Hotels έχει την τιμή να ανακοινώσει τον διορισμό του Wilhelm Luxem στη θέση του Chief Strategy Officer (CSO) του Ομίλου.

Ο κ. Wilhelm Luxem, ένας έμπειρος επαγγελματίας με περισσότερα από 35 χρόνια ηγεσίας στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, φέρνει μαζί του ένα πλούσιο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο της νέας του θέσης, ο κ. Luxem θα συνεργάζεται με το Κεντρικό Γραφείο της Stademos Hotels για την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων και πρωτοβουλιών του Ομίλου σε όλα τα ξενοδοχεία του. Θα επιβλέπει τη λειτουργία και τα επίπεδα εξυπηρέτησης ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση με το όραμα της Stademos Hotels, ενώ θα διατηρεί συνεργασία με εξωτερικούς επενδυτές και εταίρους και θα θεσπίζει εσωτερικές πολιτικές και πλαίσια που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και τη στρατηγική πορεία του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Luxem έχει διευθύνει εμβληματικά ξενοδοχεία όπως το Baur Au Lac στη Ζυρίχη (Ελβετία), το Brenner’s Park Hotel & Spa στο Baden-Baden (Γερμανία) και το φημισμένο Hayman Island Resort στην Αυστραλία. Έχει επίσης διευθύνει με επιτυχία το Excelsior Hotel Ernst στην Κολωνία, αδελφό ξενοδοχείο του Baur Au Lac, καθώς και τα ξενοδοχεία Anassa Resort στην Κύπρο και Oberoi Mauritius από το άνοιγμά τους.

Ο κ. Luxem έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις για την ηγεσία του, όπως ο τίτλος «Hotelier of the Year» από τον εκδοτικό οίκο Busche στη Γερμανία και η διάκριση «Leading Legend» από τον οργανισμό Leading Hotels of the World το 2024. Κατά τη θητεία του στο Excelsior Hotel Ernst, το ξενοδοχείο απέσπασε το Leaders Club Guest Recognition Award of Excellence το 2011.

Η εκπαίδευσή του στον τομέα Food & Beverage τού προσέφερε στέρεες βάσεις και βαθιά κατανόηση της σημασίας της προσοχής στη λεπτομέρεια για τη διαρκή παροχή εξαιρετικών εμπειριών φιλοξενίας. Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και καθοδήγηση των ομάδων του, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανέλιξη πολλών επαγγελματιών του κλάδου. Επιπλέον, η στρατηγική του προσέγγιση στην τοποθέτηση ξενοδοχείων στην αγορά της υπερπολυτελούς φιλοξενίας ενισχύεται από το εκτενές του δίκτυο και τη φήμη του στον διεθνή χώρο.

Η Stademos Hotels προσβλέπει με ενθουσιασμό στην ηγεσία και τη συμβολή του κ. Luxem στον Όμιλο.

Ιδρυμένη το 1989, η Stademos Hotels LTD έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας στην Κύπρο. Ο Όμιλος διαθέτει και διαχειρίζεται τρία εμβληματικά και διακριτά ξενοδοχεία: το πολυτελές πεντάστερο AMARA στη Λεμεσό, το επιβλητικό πεντάστερο Elysium στην Πάφο και το ανώτερο τετράστερο Mediterranean, επίσης στη Λεμεσό. Η Stademos Hotels παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση και μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας στους επισκέπτες των ξενοδοχείων της.