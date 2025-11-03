Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ώριμα «πράσινα» Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης σε 5 άξονες: Από τη «μάχη» για τα εσπεριδοειδή μέχρι τις τοξικές λίμνες

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Πρωτοβουλίες όπως η θωράκιση ολόκληρου του νησιού απέναντι στον ορατό κίνδυνο της αποδεκάτισης των εσπεριδοειδών αλλά και οι προεργασίες για το άδειασμα των τοξικών λιμνών στην περιοχή Λεύκας είναι αρκετά προχωρημένες και θα προωθηθούν ενώπιον Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για λήψη αποφάσεων

Σημαντικό έργο, το οποίο έχει τους τελευταίους μήνες παραχθεί στη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, βρίσκεται ενώπιον του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν, ώστε, μετά την αλλαγή σελίδας που φέρνει η εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, να το αναδείξουν από κοινού και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Οι πέντε άξονες Πρόκειται για πέντε άξονες στις πράσινες πρωτοβουλίες Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Οι τρεις -περιβαλλοντική προστασία, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις σε περιοχές εξόρυξης- συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές στην άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό στη Γενεύη τον περασμένο Μάρτιο, ενώ οι άλλες δύο -παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από μικροπλαστικά- προστέθηκαν τον Ιούλιο, στην άτυπη πενταμερή της Νέας Υόρκης. Είναι πρωτοβουλίες για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και των δύο κοινοτήτων και συνιστούν κοινές προκλήσεις, καθώς χωρίς τη συνεργασία τους δεν μπορούν να δοθούν λύ...

