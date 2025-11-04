Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια Taekwon-do στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Περισσότεροι από 2.000 αθλητές, προπονητές, οικογένειες και φίλοι του Taekwon-do από την Κύπρο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το παρών, τιμώντας έξι δεκαετίες ιστορίας, εξέλιξης και αφοσίωσης στο Παραδοσιακό Taekwon-do.

Η Εθνική Ομάδα Κύπρου ξεχώρισε με δυναμικές επιδείξεις hyong, μαχών και σπασιμάτων, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του αθλήματος στη χώρα μας.

Ο αρχηγός της αποστολής και προπονητής της ομάδας, κ. Πέτρος Αγαμέμνονος, δήλωσε:

«Η εκδήλωση αυτή μάς γέμισε υπερηφάνεια. Ήταν μια γιορτή του Taekwon-do, που απέδειξε τη δύναμη, το ήθος και την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητάς μας».

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Taekwon-do ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές που συνέβαλαν στην επιτυχία του εορτασμού και δεσμεύεται να συνεχίσει με το ίδιο πάθος την προώθηση του αθλήματος στην Κύπρο και διεθνώς.

Κυπριακή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Taekwon-do