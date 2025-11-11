Παρουσίαση των νέων βιβλίων του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου στο Μετόχι Ιεράς Μονής Κύκκου

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η παρουσίαση των δύο νέων έργων του Δρ. Σωφρόνη Σωφρονίου, ακαδημαϊκού και συγγραφέα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ., στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου Ιεράς Μονής Κύκκου (Ιερός Ναός Αγίου Προκοπίου) στη Λευκωσία.

Τα δύο έργα, με τίτλους

Ἀνθολογία Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ποίησης – Ἀρχαία Κείμενα καὶ Νέα Μετάφραση Ἀνθολογία Ἀρχαίας Τραγωδίας – Ἀρχαία Κείμενα καὶ Νέα Μετάφραση,

αποτελούν συνέχεια της πνευματικής και παιδευτικής πορείας του Δρ. Σωφρονίου, ο οποίος για δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο

Εισηγήσεις από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Αθανάσιο και την Αν. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Μαρία Υψηλάντη

Ομιλία του συγγραφέα με θέμα: «Η γυναίκα στην αρχαία τραγωδία»

Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Δρ. Σωφρόνης Σωφρονίου είναι ακαδημαϊκός, φιλόσοφος και συγγραφέας με μακρά πορεία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Έχει διατελέσει Καθηγητής Φιλοσοφίας, Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988–1991) και Συνιδρυτής του Intercollege, σημερινού University of Nicosia.

Στο συγγραφικό του έργο αναδεικνύει τις αξίες του ελληνικού λόγου, της παιδείας και της ανθρωπιάς, μέσα από μια σύγχρονη ανθρωπιστική προσέγγιση που συνδέει το παρελθόν με τον σημερινό κόσμο.

Διαθεσιμότητα βιβλίων

Τα βιβλία του Δρ. Σωφρονίου είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω της ιστοσελίδας https://humanistedu.com, καθώς και από το βιβλιοπωλείο Σολώνειον και τα γραφεία της Global Educational Services.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Μέγα Συνοδικό, Μετόχι Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ.