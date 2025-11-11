ΤΕΠΑΚ: Άναψε πράσινο φως το Υπουργικό για τη Σχολή Θαλασσίων Επιστημών στη Λάρνακα

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την εισήγηση για τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), που ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της Σχολής Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τα σχετικά νομοθετικά κείμενα θα οδηγηθούν άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική τους έγκριση, σηματοδοτώντας «ένα καθοριστικό βήμα σε μια αλυσίδα ενεργειών» που απαιτούνται για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη στήριξη που παρείχε στο ζήτημα, αλλά και προς τον Γενικό Εισαγγελέα, την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, την Υφυπουργό Ειρήνη Πική, καθώς και όλα τα μέλη της Κυβέρνησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που αναγνώρισαν τη σημασία του έργου.

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε ακόμη όλους τους βουλευτές της Λάρνακας και της Βουλής γενικότερα, «για τη διαχρονική τους στήριξη και κατανόηση».

Η ίδρυση της νέας Σχολής στη Λάρνακα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα αποκέντρωσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως κόμβου έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των θαλάσσιων επιστημών και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως τονίζεται, το ΤΕΠΑΚ προχωρεί «άμεσα και με συνέπεια» στα επόμενα στάδια, ώστε η Σχολή να καταστεί πραγματικότητα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.