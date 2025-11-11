Τι κρύβουν τα χέρια του Πούτιν; Νέες θεωρίες για την υγεία του - Οι διογκωμένες φλέβες στη διάρκεια χειραψίας (βίντεο)

Νέες θεωρίες άρχισαν να αναπτύσσονται για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν, έπειτα από μια συνάντηση του Ρώσου προέδρου με μια ειδικό σε θέματα δημόσιας υγείας, καθώς σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται οι διογκωμένες φλέβες στα χέρια του και οι ασυνήθιστες κινήσεις των δακτύλων του τη στιγμή της χειραψίας.

Ο 73χρονος Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Γεκατερίνα Λεστσίνσκαγια, επικεφαλής του κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία. Ωστόσο, η προσοχή στράφηκε στα χέρια του, όπου διακρίνονταν - κυρίως - οι πρησμένες φλέβες. Στο βίντεο της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος διακρίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το σακάκι του.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο X και αναπαράχθηκε από διάφορα μέσα, με ουκρανικές πηγές να υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να αντιδρά έτσι λόγω πόνου. Ο δημοσιογράφος Ντμίτρο Γκόρντον σχολίασε: «Ο Πούτιν σφίγγει τα χέρια του σε γροθιές. Φαίνονται πρησμένα, με έντονες φλέβες».

Άλλες πηγές αποδίδουν την εικόνα του στις φυσιολογικές συνέπειες της γήρανσης, τις οποίες ο ίδιος προσπαθεί να καλύψει – σύμφωνα με φήμες – μέσω αισθητικών επεμβάσεων. Το Κρεμλίνο πάντως απορρίπτει κάθε υπόνοια ασθένειας, χαρακτηρίζοντάς τες «κατασκευασμένες φάρσες».

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται δύο μήνες μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν «βιολογικές καινοτομίες» που, όπως είπαν, θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να φτάσουν... ως και τα 150 έτη! Ο Πούτιν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που εγείρονται ερωτήματα για την υγεία του. Τον Νοέμβριο του 2023, σε επίσκεψή του στην Αστάνα του Καζακστάν, ο Πούτιν καταγράφηκε να κάνει ακούσιες κινήσεις στα πόδια του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ουρολόγος Μπομπ Μπερούκιμ από τη Νέα Υόρκη δήλωσε τότε στη Daily Mail ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος έχει εμφανιστεί επανειλημμένα με πρησμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, κάτι που ορισμένοι γιατροί αποδίδουν σε χρήση κορτικοστεροειδών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν οίδημα και αλλαγές στη διάθεση. Άλλοι θεωρούν πιθανές τις αλλεργίες ή τις αισθητικές ενέσεις Botox.

Οι θεωρίες για πιθανή ασθένεια εντάθηκαν μετά από έρευνα του ρωσικού ιστότοπου Proekt το 2022, που υποστήριξε ότι ειδικός ογκολόγος επισκεπτόταν συχνά την κατοικία του Πούτιν στο Σότσι. Το Κρεμλίνο απέρριψε την έρευνα χαρακτηρίζοντάς την «κατασκεύασμα και ψεύδος».

Αργότερα, ανεπιβεβαίωτη ηχογράφηση Ρώσου ολιγάρχη ανέφερε ότι ο Πούτιν «πάσχει από καρκίνο του αίματος». Την ίδια χρονιά, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν «δείχνει να αντιμετωπίζει νευροφυσιολογικά προβλήματα».

Το 2025 κυκλοφόρησαν επίσης φήμες πως ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί σωσία στις δημόσιες εμφανίσεις του. Ιάπωνες ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να διαπίστωσαν διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου του σε διάφορες εκδηλώσεις, με ποσοστά ομοιότητας ακόμη και κάτω του 20%.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ