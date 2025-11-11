Την Ταϊβάν πλησιάζει ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Απομακρύνονται εσπευσμένα χιλιάδες κάτοικοι

Ακαδημία Καριέρας EUC x EURES

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ακαδημία θα περιλαμβάνει μια σειρά από παρουσιάσεις, εργαστήρια και πρακτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Δίκτυο EURES, έχει τη χαρά να ανακοινώσει την επερχόμενη Ακαδημία Καριέρας EUC x EURES, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12–13 Νοεμβρίου 2025 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Ακαδημία θα περιλαμβάνει μια σειρά από παρουσιάσεις, εργαστήρια και πρακτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μέσα από εισηγήσεις ειδικών, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με δεξιότητες απασχολησιμότηταςευκαιρίες διεθνούς κινητικότητας και στρατηγικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εκδήλωση θα αναδείξει επίσης τον ρόλο της EURES στη διευκόλυνση της επαγγελματικής εξέλιξη στο εξωτερικό, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν σε μια ανταγωνιστική και δυναμική αγορά εργασίας.

Ημερομηνία: 12–13 Νοεμβρίου 2025

Χώρος: European University Cyprus – Start-up Center powered by Microsoft

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Καριέρας του ΕΠΚ:
career@euc.ac.cy
+357 22559454

» Κάντε την εγγραφή σας εδώ

» Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

