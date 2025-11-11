Μύδροι Βαρνάβα εναντίον ηγεσίας: «Στην ΕΔΕΚ δεν γίνεται face control - γίνεται power control» (ηχητικό)

Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, άσκησε σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, με αφορμή την πρόσφατη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση, ο κ. Βαρνάβα εξήγησε τους λόγους της απουσίας του από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, κατηγορώντας την παρούσα ηγεσία ότι «επικαλείται την ενότητα στα λόγια, αλλά στην πράξη λειτουργεί αποκλειστικά και ελεγχόμενα».

«Δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να παραστώ»

«Για να παραστεί κάποιος σε μια συνδιάσκεψη, πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις», δήλωσε ο πρώην βουλευτής. «Από τη στιγμή που αυτές δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε κανένας λόγος παρουσίας», συμπλήρωσε. Πρόσθεσε δε ότι «ο κ. Αναστασίου, από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, δεν είχε καν την ευθιξία να επικοινωνήσει μαζί μου».

Κληθείς να απαντήσει στον ισχυρισμό του προέδρου της ΕΔΕΚ ότι επικοινώνησε «με όλα τα παλιά στελέχη», ο κ. Βαρνάβα ήταν κατηγορηματικός:

«Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Του έστειλα εγώ μήνυμα και του είπα να λέει την αλήθεια. Την επόμενη μέρα απάντησε, απολογήθηκε και μου είπε πως “ποτέ δεν είναι αργά”. Του πρότεινα τότε να συναντηθούμε χωρίς συναισθηματισμούς, για να του πω με σαφήνεια τις θέσεις μου. Από τότε, καμία συνέχεια».

«Το κόμμα έχει μεταλλαχθεί»

Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ ξεκαθάρισε ότι παραμένει σοσιαλδημοκράτης και πιστός στις αρχές του ιδρυτή του κόμματος, Βάσου Λυσσαρίδη, ωστόσο θεωρεί ότι το σημερινό κόμμα δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα που γνώρισε.

«Αυτοί που σήμερα ηγούνται της ΕΔΕΚ έχουν μετατρέψει το κόμμα σε μια ομάδα ανθρώπων που ο καθένας κοιτά το δικό του συμφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «όσοι πραγματικά πρόσφεραν στην ΕΔΕΚ, έχουν περιθωριοποιηθεί».

«Εσωκομματικά κλειστά κυκλώματα»

Ο Γιώργος Βαρνάβα μίλησε με αιχμές για «εσωκομματικά κλειστά κυκλώματα» που δεν επιτρέπουν την ανανέωση προσώπων και την επιστροφή ικανών στελεχών. «Φαίνεται πως κάποιοι στα γραφεία του κινήματος», είπε, «έχουν δημιουργήσει τη φαντασία ότι πρέπει να εκλεγούν βουλευτές οι ίδιοι». Υποστήριξε επίσης ότι «στην ΕΔΕΚ δεν γίνεται face control, γίνεται power control», εξηγώντας ότι «αν υπάρχει κάποιος πιο δυνατός ή πιο ικανός, απλώς δεν τον αφήνουν να μπει υποψήφιος». Προειδοποίησε δε ότι με αυτή τη νοοτροπία «το κόμμα δεν θα καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή».

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα με την αλλαγή ηγεσίας»

Ο κ. Βαρνάβα εξέφρασε την άποψη ότι «η αλλαγή ηγεσίας δεν έφερε καμία ουσιαστική αλλαγή» και πως ο Νίκος Αναστασίου «ελέγχεται από το ίδιο περιβάλλον που περιέβαλλε τον πρώην πρόεδρο Μαρίνο Σιζόπουλο». Τόνισε ότι δεν αφήνουν τον κ. Αναστασίου να κινηθεί ελεύθερα. «Είναι ελεγχόμενος», πρόσθεσε, «ίσως όχι επειδή το επιθυμεί, αλλά επειδή τον έχουν εγκλωβίσει», λέγοντας ότι «αυτοί που περιστοίχιζαν τον κ. Σιζόπουλο, είναι οι ίδιοι που εξακολουθούν να βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία».

