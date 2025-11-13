Ο Όμιλος Emirates σημειώνει νέο ρεκόρ κερδών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26

Όμιλος Emirates : Νέο ρεκόρ απόδοσης για το πρώτο εξάμηνο με κέρδη προ φόρων 12,2 δις. AED (3,3 δις. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 17% από την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% φτάνοντας τα 75,4 δις. AED (20,6 δις. δολάρια ΗΠΑ).

Ο Όμιλος Emirates ανακοινώνει νέο ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων για το α’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025-2026, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 12,2 δις. AED (3,3 δις. δολάρια ΗΠΑ), σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ εξαμηνιαίας κερδοφορίας.

Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 10,6 δις. AED (2,9 δις. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 13% σε σχέση πέρυσι.

Αποδεικνύοντας τη δυναμική επιχειρησιακή του επίδοση, ο Όμιλος διατήρησε ισχυρό EBITDA ύψους 21,1 δισ. AED (5,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένο κατά 3% σε σύγκριση με τα 20,4 δισ. AED (5,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 75,4 δισ. AED (20,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με τα 70,8 δισ. AED (19,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της προηγούμενης χρονιάς.

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025–26 με ρεκόρ ταμειακής θέσης ύψους 56,0 δισ. AED (15,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 53,4 δισ. AED (14,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στις 31 Μαρτίου 2025.

Χάρη στα ισχυρά ταμειακά αποθέματα, ο Όμιλος μπόρεσε να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής νέων αεροσκαφών και της εξυπηρέτησης υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα, κατέβαλε και το υπόλοιπο μέρισμα ύψους 2 δισ. AED (545 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) προς τον ιδιοκτήτη του, από το συνολικό ποσό των 6 δισ. AED (1,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) που είχε εγκριθεί για το οικονομικό έτος 2024–25.

Η Αυτού Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε: «Ο Όμιλος για ακόμη μία φορά παρουσίασε εξαιρετική επίδοση, ξεπερνώντας τα αποτελέσματα του αντίστοιχου εξαμήνου πέρυσι και επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2025–26. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Emirates διατηρεί τη θέση της ως η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως για την τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο. / Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι η Emirates διατηρεί τη θέση της ως η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία στον κόσμο για αυτήν την εξαμηνιαία περίοδο αναφοράς.

«Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στη σταθερά υψηλή ζήτηση και την αυξανόμενη προτίμηση των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, που συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας.»

«Η Emirates και η dnata έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά, τη βελτίωση των λειτουργιών μας μέσω καινοτομίας και τεχνολογίας, καθώς και τη στήριξη των εργαζομένων μας, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ικανοποίηση των πελατών μας. Αυτά αποτελούν βασικό μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας.

Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου μάς επιτρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις επενδύσεις και να επεκτείνουμε τα αποδεδειγμένα επιτυχημένα επιχειρηματικά μας μοντέλα, σε απόλυτη αρμονία με την ανάπτυξη του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου για ταλέντο, επιχειρήσεις και τουρισμό».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Η παγκόσμια ζήτηση για αερομεταφορές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές ανησυχίες σε ορισμένες αγορές. Αναμένουμε αυτή η ανθεκτικότητα της ζήτησης να συνεχιστεί και για το υπόλοιπο 2025–26, καθώς προσβλέπουμε στην αύξηση της δυναμικότητάς μας για την ανάπτυξη των εσόδων μας με την ένταξη των νέων αεροσκαφών A350 στον στόλο της Emirates και τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων της dnata.»

Για την υποστήριξη των αυξημένων λειτουργιών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου Emirates αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με τις 31 Μαρτίου 2025, φθάνοντας τους 124.927 υπαλλήλους στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τόσο η Emirates όσο και η dnata συνεχίζουν προγράμματα προσλήψεων για την κάλυψη των μελλοντικών τους αναγκών.

Η Απόδοση της Emirates

Η Emirates συνέχισε να ενισχύει το δίκτυό και τις επιλογές συνδεσιμότητας μέσω του κόμβου της στο Ντουμπάι. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025–26, η εταιρεία εγκαινίασε νέα δρομολόγια προς Ντανάνγκ, Σιεμ Ρεπ, Σενζέν και Χανγκζού. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το επιβατικό και εμπορευματικό δίκτυο της Emirates κάλυπτε 153 αεροδρόμια σε 81 χώρες και εδάφη.

Η αεροπορική εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη συνδεσιμότητά του δικτύου της με την προσθήκη 28 επιπλέον εβδομαδιαίων τακτικών πτήσεων προς Ανταναναρίβο, Γιοχάνεσμπουργκ, Μουσκάτ, Ρώμη, Ριάντ και Ταϊπέι.

Για να προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές συνδέσεων στους επιβάτες της, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025–26, η Emirates σύναψε συμφωνίες συνεργασίας (κοινού κώδικακαι interline) με τις Air Seychelles, Condor και Aurigny.

Μεταξύ 1 Απριλίου και 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Emirates παρέλαβε πέντε νέα αεροσκάφη A350, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα της Διακεκριμένης Θέσης και Premium Οικονομικής Θέσης. Κατά την ίδια περίοδο, 23 αεροσκάφη (6 A380 και 17 Boeing 777) εξοπλίστηκαν με πλήρως ανανεωμένα εσωτερικά στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης ύψους 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, επιτρέποντας στην Emirates να προσφέρει τα νεότερα προϊόντα καμπίνας της σε ακόμη περισσότερες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας στην αγορά Premium Οικονομικής Θέσης. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η Emirates Premium Οικονομική Θέση ήταν διαθέσιμη σε πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και 61 πόλεων παγκοσμίως.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, η «Emirates First» εγκαινιάστηκε στο Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προσφέροντας στους επιβάτες της Πρώτης Θέσης και στα μέλη Platinum του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates μια πολυτελή, αποκλειστική εμπειρία check-in σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, η Emirates επιτάχυνε την υλοποίηση της στρατηγικής λιανικής της με το άνοιγμα νέων concept καταστημάτων ταξιδιωτικών προϊόντων στην Άκρα, τη Μπανγκόκ, τη Γενεύη, την Τζακάρτα, το Μαυρίκιο, την Οσάκα, τη Σεούλ και τη Σιγκαπούρη.

Η Emirates συνέχισε να προωθεί τις περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, αυξάνοντας τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF) όπου ήταν διαθέσιμο και εφικτό — σε 37 αεροδρόμια παγκοσμίως. Τον Απρίλιο, η Emirates εντάχθηκε στο Συνεταιρισμό Κυκλικότητας στην Αεροπορία (ACC), ένα δίκτυο οργανισμών που στοχεύει στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας στην αεροπορία και στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης μέσω της κυκλικότητας υψηλής αξίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, η Emirates πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις για να ενισχύσει την παγκόσμια προβολή του brand της. Η αεροπορική εταιρεία υπέγραψε πολυετείς συμφωνίες χορηγίας για να γίνει Platinum Partner της FC Bayern München, Επίσημος Χορηγός της Real Madrid Basketball και Premium Partner και Επίσημος Συνεργάτης Αεροπορικής Εταιρείας του Investec Champions Cup και του European Professional Club Rugby (EPCR) Challenge Cup. Η Emirates επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της με την ATP ως Premier Partner και Επίσημη Αεροπορική Εταιρεία του ATP Tour έως το 2030 και τη χορηγία εμφανίσεων με την Olympique Lyonnais έως το 2030.

Η συνολική δυναμικότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 31,3 δισ. Διαθέσιμους Τόνους ανά Χιλιομετρική Απόσταση (ATKM), ως αποτέλεσμα της επέκτασης των πτητικών δραστηριοτήτων. Η χωρητικότητα επιβατών, μετρούμενη σε Διαθέσιμα Καθίσματα ανά Χιλιομετρική Απόσταση (ASKM), αυξήθηκε επίσης κατά 5%, ενώ η επιβατική κίνηση, μετρούμενη σε Έσοδα Επιβατών ανά Χιλιομετρική Απόσταση (RPKM), παρουσίασε άνοδο 4%, με μέσο συντελεστή θέσεων επιβατών στο 79,5%, έναντι 80,0% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Emirates μετέφερε 27,8 εκατομμύρια επιβάτες μεταξύ 1ης Απριλίου και 30 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Emirates SkyCargo μετέφερε 1,25 εκατομμύρια τόνους εμπορευματικού φορτίου το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η ζήτηση των πελατών για τα ειδικευμένα προϊόντα της SkyCargo και το εκτεταμένο δίκτυο αεροσκαφών φορτίου και κοιλιοφορτίου παρέμεινε σταθερή. Ωστόσο, οι αποδόσεις φορτίου (cargo yields) μειώθηκαν κατά 6%, λόγω της εξασθένησης της ζήτησης σε ορισμένα τμήματα της αγοράς και των ανησυχιών γύρω από τους δασμούς.

Η Emirates SkyCargo ενίσχυσε τη μεταφορική της ικανότητα με την παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών Boeing 777 freighter. Τον Απρίλιο, η μονάδα φορτίου εγκαινίασε την υπηρεσία Emirates Courier Express, ένα καινοτόμο προϊόν ταχυμεταφοράς που αξιοποιεί τη δύναμη του παγκόσμιου δικτύου της Emirates για να προσφέρει door-to-door υπηρεσίες ταχείας αποστολής για επιχειρήσεις.

Εδραιώνοντας τη θέση της ως η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως για την τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο, η Emirates κατέγραψε νέο ρεκόρ κερδών προ φόρων ύψους 11,4 δισ. AED (3,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2025–26, έναντι 9,7 δισ. AED (2,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9,9 δισ. AED (2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας άνοδο 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα της Emirates συμπεριλαμβανομένων των λοιπών λειτουργικών εσόδων, ανήλθαν σε 65,6 δισ. AED (17,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τα 62,2 δισ. AED (16,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Τα νέα ιστορικά υψηλά έσοδα της αεροπορικής εταιρείας αποδίδονται στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για ταξίδια σε όλες τις αγορές και στην προτίμηση των πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Emirates, ιδίως στις premium καμπίνες.

Το άμεσο λειτουργικό κόστος της Emirates, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα, αυξήθηκε κατά 4%, σε συνάρτηση με την επέκταση των δραστηριοτήτων. Τα καύσιμα αποτελούν τον μεγαλύτερο συντελεστή του λειτουργικού κόστους της, αντιπροσωπεύοντας το 30% του συνόλου.

Υποστηριζόμενη από την ισχυρή ζήτηση των πελατών και την αυξημένη δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο, η Emirates κατέγραψε EBITDA ύψους 19,7 δισ. AED (5,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αυξημένο κατά 3% σε σχέση με τα 19,1 δισ. AED (5,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της προηγούμενης χρονιάς.

Η Εταιρεία Εστίασης Πτήσεων Emirates σημείωσε αύξηση 13% στα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες, τα οποία ανήλθαν σε 555 εκατ. AED (151 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), παρέχοντας 7,7 εκατ. γεύματα (αύξηση 2%) σε 116 αεροπορικές εταιρείες κατά την εν λόγω περίοδο.

Η Λιανική Επιχειρήσεων Αναψυχής της Emirates απέκτησε το υπόλοιπο 25% των μετοχών της Air Ventures LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας την πλήρη κυριότητα της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη λειτουργία καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης σε αεροδρόμια.

dnata

Η dnata κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, καθώς συνέχισε να ενισχύει τις δραστηριότητές της στους τομείς διαχείρισης φορτίου και επίγειας εξυπηρέτησης, catering και λιανικής, καθώς και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025–26, οι τομείς αεροπορικών υπηρεσιών, catering και λιανικής της dnata εξασφάλισαν πολλές σημαντικές νέες συμβάσεις και διεύρυναν τη συνεργασία με υφιστάμενους πελάτες σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα της dnata να ανταποκρίνεται στις ποικίλες απαιτήσεις των αεροπορικών της συνεργατών, προσφέροντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και σταθερά υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η dnata συνέχισε να πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες της αγοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για την προμήθεια 800 νέων μονάδων για τον εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης (GSE) σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της το 2025, επένδυση ύψους 110 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού προηγμένου, χαμηλών εκπομπών εξοπλισμού, στηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης και βιωσιμότητας της dnata.

Μεταξύ των σημαντικών εξελίξεων του πρώτου εξαμήνου του 2025–26, περιλαμβάνονται: το λανσάρισμα της επωνυμίας φιλοξενίας αεροδρομίου, marhaba, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια επένδυση μειοψηφικού μεριδίου 3 εκατομμυρίων ευρώ στο WonderMiles, μια προηγμένη πλατφόρμα κρατήσεων με δυνατότητα NDC για την ενίσχυση της εταιρικής επιχειρηματικής προσφοράς της dnata Travel. και τη διάθεση του 75% του μεριδίου της στη Super Bus, η οποία πραγματοποιεί περιηγήσεις στα αξιοθέατα στα ΗΑΕ

Η dnata εισήλθε επίσης για πρώτη φορά στον χώρο των μεγάλων αθλητικών χορηγιών, υπογράφοντας τριετή συμφωνία συνεργασίας με την ομάδα Dubai Basketball, αναλαμβάνοντας ρόλο Ιδρυτικού Εταίρου του πρώτου επαγγελματικού μπασκετικού franchise της πόλης.

Η dnata κατέγραψε νέο ρεκόρ εξαμηνιαίων εσόδων, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα έσοδα της dnata, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών λειτουργικών εσόδων, ανήλθαν σε 11,7 δισ. AED (3,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με τα 10,4 δισ. AED (2,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ) της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων της dnata ανήλθαν σε 843 εκατ. AED (230 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 17%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 697 εκατ. AED (190 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας άνοδο 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναδεικνύοντας τη λειτουργική της απόδοση, η dnata κατέγραψε EBITDA ύψους 1,4 δισ. AED (372 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένο κατά 5% έναντι των 1,3 δισ. AED (354 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) της περσινής περιόδου.

Οι αεροδρομικές δραστηριότητες της dnata παραμένουν ο μεγαλύτερος συντελεστής εσόδων, με 5,5 δισ. AED (1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι λειτουργίες των αεροπορικών της πελατών ενισχύθηκαν ιδιαίτερα στην Ιταλία, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ΗΑΕ. Σε όλο το επιχειρησιακό της δίκτυο, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων πτήσεων (aircraft turns) αυξήθηκε κατά 15%, φτάνοντας τις 450.903, με ώθηση από τη νέα δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης. Επίσης, διαχειρίστηκε 1,59 εκατ. τόνους φορτίου, αυξημένους κατά 3%, κυρίως χάρη στην ενισχυμένη δραστηριότητα στα ΗΑΕ.

Ο τομέας τροφοδοσίας και λιανικής της dnata συνεισέφερε 4,1 δισ. AED (1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στα συνολικά έσοδα, παρουσιάζοντας αύξηση 11%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ανάπτυξης του λιανικού τομέα, της αύξησης της παραγωγής γευμάτων στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την κάλυψη της ζήτησης, καθώς και της θετικής επίδρασης αναθεωρημένων συμβάσεων που αντανακλούν το αυξανόμενο κόστος προμηθειών. Ο συνολικός αριθμός γευμάτων μειώθηκε οριακά κατά 1%, σε 60 εκατομμύρια, σε σχέση με πέρυσι.

Το ταξιδιωτικό τμήμα της dnata συνέβαλε 2,0 δισ. AED (538 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στα έσοδα, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με τα 1,8 δισ. AED (483 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) της προηγούμενης χρονιάς. Το συνολικό συναλλακτικό μέγεθος (TTV) της δραστηριότητας ανήλθε σε 5,0 δισ. AED (1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ), έναντι 4,5 δισ. AED (1,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9%.