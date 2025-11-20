FRIENDS Meal στα McDonald's Κύπρου

Όπως ο αγαπημένος σου χαρακτήρας από τους FRIENDS, έτσι και η παραγγελία σου από τα McDonald’s λέει πολλά για σένα. Από το να διεκδικείς το τελευταίο Chicken McNugget μέχρι να μη θέλεις να μοιραστείς τις πατάτες σου, όλοι μας έχουμε τον δικό μας τρόπο απόλαυσης! Τώρα, οι fans μπορούν να απολαύσουν το νέο, limited-edition FRIENDS Meal των McDonald’s, σε συνεργασία με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) που περιλαμβάνει έναν από τους έξι συλλεκτικούς, iconic χαρακτήρες της σειράς FRIENDS.

Από τις 21 Νοεμβρίου μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε Big Mac ή Chicken McNuggets (9τμχ) μαζί με τη μοναδική, Marinara Sauce της Monica. Μήπως θα σου τύχει η Rachel; Η Monica; Η Phoebe; Ο Ross; Ο Chandler; Ο Joey;

Επισκέψου το πιο κοντινό εστιατόριο McDonald’s για να ανακαλύψεις ποιος χαρακτήρας σε περιμένει και συμπλήρωσε ολόκληρη την παρέα!

«Στη McDonald’s, πάντα πιστεύαμε στη δύναμη των κοινών στιγμών και ο καλύτερος τρόπος για να το γιορτάσουμε είναι μαζί με τους FRIENDS. Αυτή η συνεργασία φέρνει κοντά δύο iconic brands που πάντα συμβόλιζαν τη σύνδεση, την άνεση και τη χαρά», δήλωσε η Morgan Flatley, Global CMO και Head of New Business Ventures της McDonald’s. «Το Friends Meal, εμπνευσμένο από τους FRIENDS, προσφέρει έναν εντελώς νέο τρόπο για να φέρουμε κοντά τους fans των McDonald’s και της σειράς - είτε απολαμβάνουμε τις πιο διάσημες πατάτες, είτε βλέπουμε επεισόδια της σειράς στον καναπέ, αυτό που μας ενώνει είναι η απλότητα της στιγμής.»

Συλλεκτικές φιγούρες εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες

Κάθε collectible αποτυπώνει τους ήρωες των FRIENDS στις πιο iconic στιγμές τους, όπως:

O Ross με τον Marcel, η Rachel στο Central Perk, η Monica με την στολή του chef, η Phoebe με την κιθάρα της και φυσικά ο Chandler και ο Joey με τα αξιολάτρευτα κατοικίδια τους chick and duck.

Έλα στο κοντινότερο σου εστιατόριο McDonald’s από τις 21 Νοεμβρίου και μάζεψε όλους τους αγαπημένους σου FRIENDS, όσο είναι ακόμη διαθέσιμοι. Ετοιμάσου για περισσότερες εκπλήξεις με τους FRIENDS τις επόμενες εβδομάδες! Μείνε συντονισμένος/η!