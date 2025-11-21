Black Friday με την Louis Hotels: Διακοπές με 45% έκπτωση!

Η Louis Hotels υποδέχεται τη φετινή Black Friday με μια ξεχωριστή προσφορά που υπόσχεται αξέχαστες εμπειρίες διακοπών. Από τις 21 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου 2025, οι ταξιδιώτες που θα πραγματοποιήσουν την κράτησή τους απευθείας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Louis Hotels θα επωφεληθούν με 45% έκπτωση στα πλείστα ξενοδοχεία και επαύλεις του Ομίλου σε Κύπρο και Ελλάδα.

Η προσφορά ισχύει για διαμονές κατά τη χειμερινή περίοδο 2025/26 καθώς και για την καλοκαιρινή του 2026. Πρόκειται για μια μοναδική προσφορά που δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις των αποδράσεων να οργανώσουν από νωρίς την επόμενη τους εξόρμηση σε εξαιρετικούς προορισμούς σε Κύπρο και Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας και τη ζεστή εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζουν διαχρονικά όλα τα ξενοδοχεία και τις επαύλεις της Louis Hotels.

Με επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση και τύπο διακοπών, από ξενοδοχεία που προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση για ζευγάρια έως οικογενειακά resorts γεμάτα ζωντάνια και δραστηριότητες, η Louis Hotels προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άνεση, την ευεξία και την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Κάθε προορισμός αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση για διακοπές γεμάτες ηρεμία, μοναδικές γεύσεις, ήλιο και θάλασσα, πάντα με την υπογραφή ποιότητας του Ομίλου.

Η φετινή Black Friday προσφορά (45%) ισχύει για τα ακόλουθα ξενοδοχεία και επαύλεις της Louis Hotels: Πάφος: Cali Resort & Spa, Imperial Island Resort, Ivi Mare, Louis Ledra Beach, Louis Paphos Breeze, Louis Phaethon Beach, Sofianna Resort & Spa. Πρωτάρας: Louis Althea Beach, St. Elias Resort, Althea Kalamies Luxury Villas, Chris Le Mare Luxury Villa, Chris Le Mare Gold Luxury Villa, Lora Pearl Luxury Villa, Nausicaa Luxury Villas. Λεμεσός: Royal Apollonia. Ελλάδα: Kerkyra Blue Hotel N’ Spa, Valmar Corfu, Asterion Suites & Spa, Once in Mykonos και Amada Colossos Resort.

Το επόμενο ταξίδι ανανέωσης ξεκινά σήμερα, με τη Louis Hotels να προσφέρει 45% έκπτωση σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και επαύλεις της, σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν την επόμενη απόδραση τους – σε τιμή Black Friday – στο: LouisHotels_BlackFriday_Offers