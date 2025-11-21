Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στο πρόγραμμα να πάει Τουρκία και Ελλάδα η Ολγκίν - Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου πριν από το τέλος του έτους

Θεωρεί ότι θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Προέδρων του Business Europe στη Λευκωσία.

Ερωτηθείς σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, και αν προτίθεται να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο πριν από τη συνάντηση με την προσωπική απεσταλεμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ότι θα καλέσω Εθνικό Συμβούλιο πριν από το τέλος του χρόνου».

«Ήταν μια θετική συνάντηση η χθεσινή. Υπάρχει μια προοπτική, δημιουργείται η υποδομή μιας θετικής προοπτικής για επανέναρξη των συνομιλίων, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος», ανέφερε στη συνέχεια.

«Είναι σημαντικό ότι συμφωνήσαμε για την κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν. Είναι σημαντικό ότι οι διαπραγματευτές όλο αυτό το διάστημα θα προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση με στόχο να έχουμε τη διευρυμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα», πρόσθεσε.

«Υπάρχει επίσης ο προγραμματισμός της κ. Ολγκίν για επίσκεψη στην Ελλάδα και στην Τουρκία, έρχεται ο κ. Χαν, η ευρωπαϊκή διάσταση, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, και όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που εμείς θα το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε η προοπτική να μετεξελιχθεί σε απτά δεδομένα, που είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλίων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

