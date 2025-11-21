H Χαραλαμπίδης Κρίστης, ανακοινώνει τη νέα εκστρατεία «Κανένα παιδί χωρίς γάλα στην Κύπρο 2026», με τη συνεισφορά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, με την συνεισφορά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ανακοίνωσε σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών την έναρξη της εκστρατείας «Κανένα παιδί χωρίς γάλα στην Κύπρο 2026».

Πρόκειται για μια καινοτόμο κοινωνική πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών με παιδιά, μέσα από την παροχή δωρεάν φρέσκου γάλακτος από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η δράση «Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα» συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τον μετασχηματισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών.

Με τη συνεισφορά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις δράσεις της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, δημιουργούνται στοχευμένες κοινωνικές παροχές και τίθενται οι βάσεις για ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Χαραλαμπίδης Κρίστης θα προσφέρει δωρεάν φρέσκο γάλα στις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η παροχή θα γίνεται μέσω vouchers τα οποία θα αποστέλλονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για εξαργύρωση σε επιλεγμένα σημεία πώλησης Παγκύπρια.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Χαραλαμπίδης Κρίστης κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης τόνισε ότι από το 1945, το γάλα παραμένει για την εταιρεία σύμβολο ζωής, φροντίδας και ελπίδας. Και σε κάθε δύσκολη στιγμή, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία δεν είναι επιλογή για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης αλλά μέρος της ταυτότητας της».

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βασιλειάδης, στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι η πρωτοβουλία «Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα» αποτελεί μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Ένα πρώτο, αλλά βαθιά ανθρώπινο και καινοτόμο βήμα προς μια Κύπρο πιο δίκαιη, πιο ευαισθητοποιημένη και κοινωνικά πιο ενωμένη.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης για την έμπρακτη κοινωνική της προσφορά, σημειώνοντας ότι η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα του πώς στοχευμένες δράσεις μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία.