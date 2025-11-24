Η Lidl Κύπρου ξεχώρισε ως HR Team of the Year στα Cyprus HR Awards

Η Lidl Κύπρου ξεχώρισε στα Cyprus HR Awards ως HR Team of the Year, κατακτώντας τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη εταιρεία: 7 Gold, 2 Silver και 3 Bronze. Η σημαντική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης, ευημερίας και εξέλιξης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το Retail μπορεί να πρωτοπορεί και στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές βραβεύσεις, η Lidl Κύπρου απέσπασε Gold Awards για τις Νέες Παροχές Γονεϊκότητας, μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία των εργαζομένων-γονέων με επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας και πατρότητας, ευέλικτα ωράρια και δυνατότητα σταδιακής επιστροφής στην εργασία.

Η Lidl Κύπρου τιμήθηκε επίσης για δράσεις που ενισχύουν τον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας: την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως οι «Αξίες της Lidl Κύπρου», το Project Zero Cyprus, οι δράσεις #teamLidl για τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή στο Cyprus Pride, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η φροντίδα για τον άνθρωπο και τον πλανήτη είναι εξίσου σημαντική με την επιχειρηματική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο τίτλος του Top Employer 2025 για 8η συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει τη συνεπή στρατηγική Employer Branding της Lidl Κύπρου.

«Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε μας επιτυχία. Είμαστε περήφανοι που η Lidl Κύπρου αναγνωρίζεται για την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση. Μια βράβευση που ξεπερνά τα όρια μιας εταιρείας και αναδεικνύει τη δυναμική του κλάδου του Retail. Ενός κλάδου που εξελίσσεται ραγδαία και μέσα από τη Lidl Κύπρου αποδεικνύει ότι μπορεί να καινοτομεί, να πρωτοπορεί και να δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους του. Γιατί στη Lidl Κύπρου, υπάρχει πάντα “More to Value”.», δήλωσε η Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief People Officer & Member of the Board, Lidl Κύπρου.

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, προάγουν την ευημερία και δίνουν το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του κλάδου, αλλά και της κυπριακής αγοράς γενικότερα.

Μέσα από κάθε της πρωτοβουλία, αποδεικνύει πως το “More to Value” σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από επιχειρηματική επιτυχία. Σημαίνει σεβασμός, φροντίδα και εξέλιξη για όλους.

