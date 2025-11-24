Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Απέκτησε τηλεφωνικό κέντρο το ΤΟΜ - Πότε και ποιοι θα εξυπηρετούνται

Ο Βαφεάδης δήλωσε ότι «θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών», καθώς, όπως ανέφερε «το ΤΟΜ ουδέποτε αρνήθηκε να κινηθεί εκ μέρους των πολιτών προς τις εταιρείες».

Τηλεφωνικό κέντρο για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών απέκτησε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Η υπογραφή της σύμβασης για παροχή των υπηρεσιών υπογράφηκε τη Δευτέρα, παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος μίλησε για "μικρή δράση", η οποία όμως αναμένεται ότι θα λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα και θα δώσει άμεση εξυπηρέτηση σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι εξυπηρετούνται τα τελευταία χρόνια.

"Δυστυχώς η υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν ήταν αυτή που αναμέναμε και αυτή που θα θέλαμε. Σήμερα με αυτή τη δράση το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργήσει πάνω σε μια πολύ πιο επαγγελματική βάση και έτσι οι πολίτες θα εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα εντός έξι εβδομάδων που αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η δράση. Θα δούμε σίγουρα τεράστια διαφορά", ανέφερε.

Σε ερώτηση αν στο τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετούνται και πολίτες που αναμένουν ακόμη ραντεβού για αντικατάσταση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, απάντησε ότι "θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε λόγο με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών".

"Η εξασφάλιση ραντεβού για υλοποίηση ανάκλησης γίνεται μεταξύ των πολιτών και της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται την ανάκληση. Βεβαίως, το ΤΟΜ ουδέποτε αρνήθηκε να κινηθεί εκ μέρους των πολιτών προς τις εταιρείες", ανέφερε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ

