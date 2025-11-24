Ανησυχούν οι οργανωμένοι γονείς μετά το πόρισμα για τα λεωφορεία - Τα αιτήματά τους

Ανησυχία για το πόρισμα του ξένου εμπειρογνώμονα μετά από τον εξειδικευμένο έλεγχο των περιστατικών πυρκαγιών σε λεωφορεία, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης .

«Η υπόδειξη ως βασικού αιτίου των πυρκαγιών η ελλιπής συντήρηση, σε συνδυασμό με άλλες κρίσιμες παραλείψεις, γεννούν σοβαρά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας, που διακινούνται με τα συγκεκριμένα λεωφορεία», προσθέτει.

Ως εκ τούτου, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ζητεί τον άμεσο έλεγχο όλων των λεωφορείων που διενεργούν σχολικές διαδρομές, την αύξηση του συστηματικού ελέγχου όλων των σχολικών λεωφορείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και την αυστηρότατη επιβολή ποινών σε όσους παρανομούν, είτε με ελλειμματική συντήρηση, είτε σε επαγγελματίες που εμπλέκονται και είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας.

«Με αφορμή την Έκθεση αυτή, που δυστυχώς δικαιώνει τις ανησυχίες μας, επαναφέρουμε για άλλη μια φορά τη θέση μας για δημιουργία μητρώου λεωφορείων που πραγματοποιούν σχολικές διαδρομές και μητρώου επαγγελματιών οδηγών σχολικών διαδρομών. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πάνω απ’ όλα και δεν θα ανεχτούμε και να επιτρέψουμε οποιαδήποτε ελλειμματική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αλλά και την απόδοση ευθυνών εκεί και όπου χρειάζεται», καταλήγει.