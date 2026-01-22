Η Emirates θα ξεκινήσει πτήσεις προς το Ελσίνκι της Φινλανδίας

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, θα ξεκινήσει καθημερινές πτήσεις από το Ελσίνκι προς το Ντουμπάι από την 1η Οκτωβρίου 2026, επεκτείνοντας την παρουσία της στις σκανδιναβικές χώρες. Η νέα υπηρεσία εισάγει τη μοναδική απευθείας σύνδεση μεταξύ της Φινλανδίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που θα λειτουργεί όλο το χρόνο, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες τόσο για τους διεθνείς ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για τους επαγγελματίες ταξιδιώτες. Η υπηρεσία θα λειτουργεί με τον νεότερο τύπο αεροσκάφους της Emirates, το A350, φέρνοντας τα τελευταία προϊόντα της και την εξαιρετικά δημοφιλή καμπίνα Premium Οικονομική στη Φινλανδία, από την πρώτη πτήση.

Η πτήση EK167 της Emirates θα αναχωρήσει από το Ντουμπάι στις 08:45* και θα φτάσει στο Ελσίνκι στις 14:55*. Η πτήση επιστροφής, EK168, θα αναχωρήσει από το Ελσίνκι στις 16:45* και θα προσγειωθεί στο Ντουμπάι στις 00:20* την επόμενη μέρα. Το πρόγραμμα πτήσεων έχει ενισχυθεί για να εξασφαλίσει ομαλές ανταποκρίσεις, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση από και προς σημαντικούς προορισμούς στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, όπως Μπανγκόκ, Πουκέτ, Μπαλί, Κουάλα Λουμπούρ, Ανόι, Χο Τσι Μινχ, Χονγκ Κονγκ, Σεούλ, Τόκιο, Πεκίνο, Σανγκάη, Σιγκαπούρη και Ταϊπέι. προορισμούς στην Αφρική, όπως το Κάιρο, το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ, σημαντικούς κόμβους σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, όπως το Νταμάν, το Ριάντ, το Μουσκάτ και την Πόλη του Κουβέιτ, και τις πέντε πόλεις της Αυστραλίας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο της Emirates, καθώς και συνδέσεις από το Ώκλαντ και το Κράισττσερτς στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Adnan Kazim, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates, δήλωσε: «Η γραμμή Ντουμπάι-Ελσίνκι αποτελεί μια σημαντική επέκταση του παγκόσμιου δικτύου μας. Υπάρχει ήδη ισχυρή ζήτηση μεταξύ Ελσίνκι και Ντουμπάι, με ταξιδιώτες που κάνουν ανταπόκριση μέσω των άλλων σκανδιναβικών πυλών μας, οπότε η εισαγωγή απευθείας, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συνδέσεων είναι το φυσικό επόμενο βήμα, καθιστώντας την πτήση απρόσκοπτη και χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, ενώ παράλληλα εισάγουμε περισσότερες επιλογές ταξιδιού υψηλής ποιότητας στην αγορά. Εκτός από την καλύτερη εξυπηρέτηση της τρέχουσας ζήτησης, βλέπουμε το δυναμικό να προσελκύσουμε ταξιδιώτες που στο παρελθόν μπορεί να είχαν επιλέξει εναλλακτικές συνδέσεις, αυξάνοντας τη συνολική αγορά και δημιουργώντας ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν τους προορισμούς που έχουν να προσφέρουν».

Πρόσθεσε: «Ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο, η Φινλανδία προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό καινοτομίας, φύσης και πολιτισμού, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις με τα ΗΑΕ και πέραν αυτών. Για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, θα χρησιμοποιήσουμε το αεροσκάφος A350, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία στους επιβάτες και αυξημένη άνεση σε όλες τις κατηγορίες καμπινών. Ευχαριστούμε τη φινλανδική κυβέρνηση για τη συνεργασία και την υποστήριξή της στην καθιέρωση αυτής της διαδρομής και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε σύντομα τους επιβάτες στο αεροσκάφος μας».

Ο τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας της χώρας, με το Visit Finland να καταγράφει 5 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Η νέα διαδρομή της Emirates θα παρέχει συνδεσιμότητα από περισσότερα από 150 σημεία του παγκόσμιου δικτύου της, συμπεριλαμβανομένων βασικών σημείων στην Αυστραλία, την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπου η ζήτηση για άνετα και βολικά ταξίδια προς το Ελσίνκι συνεχίζει να αυξάνεται.

Η Φινλανδία, που έχει αναδειχθεί από το Lonely Planet ως ένας από τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθείτε το 2026, προσφέρει εμπειρίες όλο το χρόνο, από περιπέτειες στην Αρκτική κάτω από το Βόρειο Σέλας έως το εμβληματικό φαινόμενο του Μεσονυκτίου Ήλιου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η φύση βρίσκεται στο επίκεντρο της φινλανδικής τουριστικής πρότασης, με 41 εθνικά πάρκα και φυσικά καταφύγια που προστατεύουν τα καταπράσινα δάση, τα νησιά της Βαλτικής, τους αρκτικούς λόφους και τις παρθένες γαλάζιες λίμνες της Φινλανδίας. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να συναντήσουν σπάνια άγρια ζώα, όπως τάρανδους, λύκους, αρκούδες, λύγκες και τη φώκια Saimaa, που βρίσκεται μόνο στη λίμνη Saimaa.

Για όγδοη συνεχή χρονιά, η Φινλανδία κατατάσσεται ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, ένα πνεύμα που αποτυπώνεται στην πρωτεύουσα, το Ελσίνκι. Συνδυάζοντας την αστική ζωή με την εύκολη πρόσβαση στη φύση, η πόλη είναι ένας ιδανικός προορισμός για επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια αναψυχής. Γνωστή ως η πατρίδα της σάουνας, προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εικόνα της φινλανδικής κουλτούρας και ευημερίας. Από τη ζωντανή σκηνή του design και την ακμάζουσα γαστρονομική σκηνή έως τις γαλήνιες λίμνες και τα δάση που βρίσκονται μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης, το Ελσίνκι έχει κάτι να προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη.

Πέρα από τον τουρισμό, τα ΗΑΕ και η Φινλανδία έχουν δημιουργήσει ισχυρές διμερείς σχέσεις, που βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, της προηγμένης τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του διαστήματος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζει να αυξάνεται και η νέα υπηρεσία της Emirates θα δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για τις φινλανδικές επιχειρήσεις να συνδεθούν με τα ΗΑΕ και τις παγκόσμιες αγορές, μέσω της Emirates SkyCargo. Ως ένας από τους βασικούς κόμβους προηγμένης τεχνολογίας και ξυλείας στην Ευρώπη, η αεροπορική εταιρεία αναμένει να μεταφέρει βασικά εμπορεύματα όπως φαρμακευτικά προϊόντα, ηλεκτρονικά είδη, μηχανήματα, ευπαθή προϊόντα και προϊόντα υψηλής αξίας μέσω της χωρητικότητας 16 τόνων σε κάθε πτήση.

Η διαδρομή Ντουμπάι-Ελσίνκι θα εξυπηρετείται από το αεροσκάφους Emirates A350, τον πιο πρόσφατο τύπο αεροσκάφους που προστέθηκε στον στόλο των αεροσκαφών ευρείας ατράκτου της αεροπορικής εταιρείας. Το A350 είναι το πιο οικονομικό σε καύσιμα μεγάλο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που βρίσκεται σήμερα σε εμπορική χρήση και προσφέρει επίσης την πιο αθόρυβη καμπίνα διπλού διαδρόμου από οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος. Με χωρητικότητα 298 επιβατών σε τρεις ευρύχωρες καμπίνες – Διακεκριμένη, Premium Οικονομική και Οικονομική – το A350 φέρνει τα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης της Emirates στη Φινλανδία από την έναρξη της λειτουργίας του, με φωτεινές και ευάερες καμπίνες και τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές πινελιές. Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν πολυτελή μενού εμπνευσμένα από την τοπική κουζίνα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μια ομάδα βραβευμένων σεφ και συνοδεύονται από μια μεγάλη ποικιλία ποτών υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα μπορούν να παρακολουθήσουν πάνω από 6.500 κανάλια παγκόσμιας ψυχαγωγίας σε διάφορες γλώσσες στο ice, το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης της Emirates.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο emirates.com ή μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων.