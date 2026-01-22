Επ. Ελέγχου: Απείλησε με αποχώρηση ο Γενικός Λογιστής - Ο λόγος

Πέραν των αντιδράσεων για την απουσία της Πρώτης Κυρίας, Φίλιππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, υπήρξαν, επίσης, αντιδράσεις σχετικά με τη στάση του Γενικού Λογιστή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των βουλευτών, ο Νίκος Γεωργίου από πλευράς ΔΗΣΥ, υπέδειξε στον κ. Αντωνιάδη ότι, εκτός από ταμίας του Φορέα, είναι και ο λογιστής αυτού του κράτους και όφειλε να διασφαλίζει ότι υπάρχει διαφάνεια στις εισφορές-δωρεές προς το κράτος, υποδεικνύοντας του ότι ο νόμος απαιτεί τις εισφορές άνω των 5 χιλιάδων ευρώ να δημοσιεύονται.

Στο σημείο αυτό, ο γενικός λογιστής αντέδρασε έντονα, εκφράζοντας την πρόθεση του να αποχωρήσει από τη συζήτηση, καθώς, όπως είπε, «υπαινιγμούς προς το πρόσωπο μου, δεν αποδέχομαι».

Εν τέλει, ο γενικός λογιστής παρέμεινε στην αίθουσα, με τη συζήτηση να συνεχίζεται.