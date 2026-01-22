Έφερε αντιδράσεις η απουσία Φιλίππας από την Επιτροπή Ελέγχου

Εν τη απουσία της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής εξέτασε σήμερα την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας, ενημέρωσε για την απουσία της Πρώτης Κυρίας καθώς και για την ύπαρξη σχετικής επιστολής, στην οποία αναφέρεται ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί επειδή προεδρεύει Επιτροπής στο πλαίσιο της προεδρίας της ΕΕ. Στην επιστολή αναφέρει ότι αποστέλλει τις βασικές της θέσεις επί του θέματος προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και εκφράζει ετοιμότητα να παραστεί σε μελλοντική συνεδρία της Βουλής αν χρειαστεί.

Η απουσία της κ. Καρσερά προκάλεσε αντιδράσεις, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη, να σημειώνει ότι η Πρώτη Κυρία έπρεπε να είναι παρούσα στη συνεδρία και όχι «να στέλνει τους τεχνοκράτες της, εκτός αν θέλουν να μας πουν ότι είναι οι τεχνοκράτες που έκαναν τις διαμεσολαβήσεις με τις εταιρείες».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο γενικός Ελεγκτής, Αντρέας Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ανέπτυξε περιληπτικά τα ευρήματα της υπηρεσίας.

Η συζήτηση που διεξήχθη στη συνέχεια, παρουσία του ταμία του Φορέα, γενικού λογιστή Αντρέα Αντωνιάδη, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.