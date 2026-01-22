Κύπρος: Η τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ

Την τρίτη μεγαλύτερη μείωση στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, κατέγραψε το δημόσιο χρέος της Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου μειώθηκε στο 60,6% του ΑΕΠ από 61,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και 66,7% το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, δεκαέξι κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 και έντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του λόγου καταγράφηκαν στη Ρουμανία (+5,5 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία (+5,0 ), τη Φινλανδία (+4,7 ), τη Βουλγαρία (+4,1 ) και τη Γαλλία (+4,0 ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,9 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (-7,1 ), την Κύπρο (-6,1 ), τη Δανία (-3,1) και τη Λετονία (-2,3 ).

Οι υψηλότεροι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (149,7%), την Ιταλία (137,8%), τη Γαλλία (117,7%), το Βέλγιο (107,1%) και την Ισπανία (103,2%), ενώ οι χαμηλότεροι καταγράφηκαν στην Εσθονία (22,9%), το Λουξεμβούργο (27,9%), τη Βουλγαρία (28,4%) και τη Δανία (29,7%).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 και δεκαέξι κατέγραψαν μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του λόγου παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες – ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+2,1 ), τη Γαλλία (+1,8 ), τη Λιθουανία και τη Ρουμανία (και οι δύο +1,6 ) και την Αυστρία (+1,5 ). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Λετονία (-2,9 ποσοστιαίες μονάδες), την Ελλάδα (-2,2 ), τη Σλοβενία ​​και τη Φινλανδία (και οι δύο -1,7 ).

Στο 2,4% το πλεόνασμα

Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κύπρου, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που δημοσίευσε επίσης σήμερα η Eurostat, μειώθηκε στο 2,4% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025 από 2,5% το δεύτερο τρίμηνο και 4,9% το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Στην ευρωζώνη το έλλειμμα αυξήθηκε στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο και στην ΕΕ στο 3,2% από 2,9%.