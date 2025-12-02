Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χριστουγεννιάτικο χωριό 2025 στο Cap St Georges

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η αυθεντική γιορτινή εμπειρία, απογειώνεται με τη διαμονή στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort

Αυτά τα Χριστούγεννα, η μαγεία ζωντανεύει σ’ ένα τόπο ξεχωριστό. Στο Cap St Georges, στην πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, στην Πέγεια της Πάφου.

Από τις 6 Δεκεμβρίου, ένα μοναδικό στην Κύπρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, φιλοξενεί την υπέροχη Χριστουγεννιάτικη αγορά, χειροποίητα δώρα, λιχουδιές, ροφήματα, το Phos Restaurant,διασκέδαση, και πολλά παιχνίδια.

Η αυθεντική γιορτινή εμπειρία, απογειώνεται με τη διαμονή στο πεντάστερο Cap St Georges Hotel & Resort. Εκεί που χτυπά η καρδιά των Χριστουγέννων.

Ανακαλύψτε εδω:

Festive Program – Greek Version: CAP ST GEORGES HOTEL & RESORT- FESTIVE PROGRAM GREEK 2025-2026

όλο το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα  Winter Fest 2025  του  Cap St Georges Hotel & Resort  και κλείστε τώρα τη διαμονή σας για τα πιο μαγευτικά χριστούγεννα!!

