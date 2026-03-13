Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΠΠΟΧ: Άμεση Ανταπόκριση Δ.Πάφου για καθαρισμό οδών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Τμήμα Παραπόνων και το εργατικό προσωπικό του Δήμου Πάφου για την άμεση ανταπόκρισή τους στην απομάκρυνση των αποβλήτων και τον καθαρισμό που πραγματοποιήθηκε στις οδούς Κυθρέας και Καραβά.

Οπως αναφέρει η παρέμβασή τους συνέβαλε ουσιαστικά στην αποκατάσταση της καθαριότητας της περιοχής και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν ασυνείδητοι ρυπαντές που δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά που προκαλούν τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους συνανθρώπους τους.

Η προστασία και ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελούν ευθύνη όλων, καταλήγει η ανακοίνωση.

