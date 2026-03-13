Τα επιτόκια ανά τράπεζα τον Ιανουάριο

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιανουάριο του 2026, έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, παρέμεινε στο 1,20% όσο και τον Δεκέμβριο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,67% από 1,54% τον Δεκέμβριο. Ακολουθεί η Ancoria Bank με 1,46% από 1,50% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί η Alpha Bank με 1,42% από 1,37%.

Τα επιτόκια της Eurobank ανέρχονται στο 1,20% από 1,18% και της Τράπεζας Κύπρου στο 0,86% από 0,94%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), μειώθηκε στο 3,04% από 3,11%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει ο ΟΧΣ με 3,41%.