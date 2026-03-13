Η μάχη της πρωτιάς και οι νέοι παίκτες της Βουλής. Την Κυριακή 15/03 η δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση από τον ΠΟΛΙΤΗ

Η δεύτερη από τις 4 συνολικά δημοσκοπήσεις που θα παρουσιάσει η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ σε συνεργασία με τη NOVERNA Analytics καταγράφοντας τις τάσεις μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, παρουσιάζεται αυτή την Κυριακή 15/03.

• Πόσα κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή;

• Η πρόθεση ψήφου

• Οι συσπειρώσεις των κομμάτων

• Πόσο σίγουροι είναι οι πολίτες για τα κόμματα που θα ψηφίσουν;

• Ποια Βουλή θέλουν οι πολίτες;

• Τα στοιχήματα της κάλπης και η σύγκριση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου.

• Πώς διαμορφώνεται το κομματικό σκηνικό;

Οι απαντήσεις στον ΠΟΛΙΤΗ αυτή την Κυριακή 15/03.

Το Σάββατο 14/03 θα παρουσιαστεί ένα πρώτο μέρος της δημοσκόπησης με το πώς αξιολογούν οι πολίτες τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Τη Δευτέρα 16/03 το τρίτο μέρος της δημοσκόπησης. Η αξιολόγηση των χειρισμών του Προέδρου, τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, πόσο επηρεάζουν την ψήφο των πολιτών το μεταναστευτικό, η φορολογική μεταρρύθμιση και το υδατικό πρόβλημα.