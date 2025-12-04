30+ Χρόνια Αιμοδοσίας ΚΝΕ: Προβάλλοντας το κοινωνικό πρόσωπο της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας

Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο διοργάνωσε τη δεύτερη Ετήσια Εθελοντική Αιμοδοσία του στις 3 Δεκεμβρίου 2025, στη Λεμεσό, στη μνήμη του πρώην μέλους της Γραμματείας του Ben Casey, που απεβίωσε το 2021. Προσωπικό από τις Ναυτιλιακές Εταιρείες-Μέλη του Επιμελητηρίου συνέβαλε ενεργά στην ετήσια αιμοδοσία, συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό μονάδων αίματος και προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στα νοσηλευτήρια της χώρας.

Κατά τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, οι αιμοδοσίες που διοργανώνει το Επιμελητήριο έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 3.500 μονάδες αίματος, αποδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας στην υγεία και ευημερία της κυπριακής κοινωνίας. Κάθε μονάδα μπορεί να στηρίξει 1–3 ασθενείς, γεγονός που σημαίνει ότι η διαχρονική προσφορά της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας έχει συμβάλει στη θεραπεία και ανάρρωση έως και 10,000 συνανθρώπων μας, ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση των παραγώγων του αίματος.

«Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία υποστηρίζει ενεργά την κοινωνία», αναφέρει ο κ. Ιωσηφίδης, Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. «Μέσω πρωτοβουλιών όπως αυτή, τα Μέλη μας δείχνουν ότι νοιάζονται πραγματικά για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται, προσφέροντας απτά οφέλη όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία».

Το Επιμελητήριο ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές για τη συμμετοχή τους και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης του που κάνουν πραγματική διαφορά στην κοινωνία. Η αιμοδοσία αναδεικνύει την αδιάκοπη κοινωνική προσφορά της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο, μια προσπάθεια που εκτιμάται ιδιαίτερα και δεν θεωρείται δεδομένη.

