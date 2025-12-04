Ο Πούτιν αποκάλυψε γιατί κράτησε τόσο πολύ η συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ -Τι συζητούσαν επί πέντε ώρες

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύπτει γιατί η «πολύ χρήσιμη» συνάντηση με τους απεσταλμένους του Τραμπ στη Μόσχα κράτησε τόσο πολύ.

Ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε σήμερα την πρόσφατη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, την περασμένη Τρίτη, στην Μόσχα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και ενώ οι συνομιλίες κράτησαν τόσο πολύ, δεν υπήρξε πραγματική πρόοδος στις διαπρταγματεύσεις, καθώς δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα, παρά την προσμονή της Ουάσιγκτον και του Κιέβου. Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο διαμορφώθηκε σε 20 σημεία ύστερα από διαβουλεύσεις με την Ουκρανία και έφτασε προς συζήτηση στην Μόσχα για να τοποθετηθεί η ρωσική πλευρά.

Πούτιν για την συνάντηση με Γουίτκοφ-Κούσνερ

Μιλώντας στο India Today, ο Πούτιν δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πω, αλλά αυτή η συνάντηση ήταν απαραίτητη».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ήταν «πολύ χρήσιμη».

Συνέχισε δε εξηγώντας ότι οι συζητήσεις κράτησαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο της ειρηνευτικής πρότασης ξεχωριστά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι σε ορισμένα σημεία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία παρέμειναν σε διαφωνία.

«Έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι' αυτό και πήρε τόσο χρόνο… Ήταν λοιπόν μια απαραίτητη συζήτηση, μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση… Σε κάποιο σημείο είπαμε, ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτός ακριβώς ήταν ο τόνος της συζήτησης».

Διαπραγματεύσεων συνέχεια

Καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ο Γουίτκοφ, θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη στο Μαϊάμι με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετέδωσε το BBC.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρέι Σιμπία, κατηγόρησε νωρίτερα τη Ρωσία ότι πρέπει να σταματήσει την αιματοχυσία και κατηγόρησε τον Πούτιν πως «σπαταλά τον χρόνο όλων».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «ο κόσμος βλέπει καθαρά μια πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου», αλλά τόνισε ότι οι συζητήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένη πίεση προς τη Ρωσία.

Οι επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας στο Κρεμλίνο έγιναν μετά από μια σειρά συναντήσεων της αμερικανικής πλευράς με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς υπήρχαν ανησυχίες πως το υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό σχέδιο ήταν υπερβολικά ευνοϊκό για τις ρωσικές απαιτήσεις.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι ορισμένες αμερικανικές προτάσεις είναι «ως έναν βαθμό αποδεκτές», αλλά χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, ενώ άλλες έχουν προκαλέσει ανοιχτή κριτική από τον Ρώσο πρόεδρο.

Πηγή: iefimerida.gr