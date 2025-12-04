Διεθνής Διάκριση για το Hilton Nicosia, στην Έγκωμη!

Το Hilton Nicosia, στην Έγκωμη, διακρίνεται για ακόμη μια χρονιά ως ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία διεθνώς στην εμπειρία πρωινού, κατακτώντας την 2η θέση στο E.M.E.A. Region, το οποίο περιλαμβάνει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με την εντυπωσιακή βαθμολογία του 97%, το ξενοδοχείο επιβεβαιώνει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για την αξεπέραστη ποιότητα και τη διαχρονική, αφοσιωμένη προσπάθεια της ομάδας Food & Beverage, η οποία καθημερινά δημιουργεί ένα εκλεκτό, πλήρως επιμελημένο πρωινό που ξεχωρίζει για την ποικιλία, την φρεσκάδα και το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η κατάταξη προκύπτει αποκλειστικά από τις αξιολογήσεις των ίδιων των επισκεπτών. Τα κεντρικά της Hilton στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεντρώνουν και αναλύουν όλα τα στοιχεία στο τέλος κάθε ετήσιας περιόδου, αναδεικνύοντας τα ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για την εξυπηρέτηση, την ποιότητα και την αυθεντική φιλοξενία τους. Το Hilton Nicosia βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες θέσεις της ευρύτερης περιοχής τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και τη δέσμευσή του στην αριστεία.

Χάρη σε αυτή την κορυφαία επίδοση, το πρωινό του Hilton Nicosia έχει ενταχθεί στα διεθνή best practices της Hilton, λειτουργώντας ως μοντέλο προς μίμηση για όλα τα ξενοδοχεία του brand παγκοσμίως στην κατηγορία F&B - Breakfast Experience. Η ξεχωριστή ποικιλία, η υψηλή ποιότητα των υλικών και η έμφαση στη λεπτομέρεια συνεχίζουν να ενισχύουν την εμπειρία των επισκεπτών, οι οποίοι απολαμβάνουν καθημερινά ένα πρωινό αντάξιο των υψηλότερων προδιαγραφών φιλοξενίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, κος. Εύρος Στυλιανού, δήλωσε:

«Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αυτή η αναγνώριση προέρχεται από τους ίδιους τους επισκέπτες μας. Η ομάδα μας εργάζεται καθημερινά με πάθος για να προσφέρει ένα πρωινό που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και την αυθεντική φιλοξενία της Hilton.»

Το Hilton Nicosia, το μοναδικό Hilton στην Κύπρο, συνεχίζει να επενδύει στη γαστρονομική εμπειρία και να εξελίσσει τις υπηρεσίες του, με στόχο να διατηρήσει την ηγετική του θέση στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, καθώς και στη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του.

Παράλληλα, το Hilton Nicosia παρουσίασε το εντυπωσιακό brunch μενού, το οποίο από τις αρχές Νοεμβρίου σερβίρεται κάθε Σαββατοκύριακο στο Mint Bar. Με έμφαση στα εποχικά-φρέσκα υλικά, τις δημιουργικές γεύσεις και τα πιάτα που ξεχωρίζουν για την έμφαση στην λεπτομέρεια και την ποιότητά τους, το νέο brunch προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία στο πιο κομψό περιβάλλον της Λευκωσίας.