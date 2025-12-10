Επιτυχής ολοκλήρωση της 22ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Σε εξέλιξη έρευνες στην Κύπρο για σκάφος που αγνοείται - Απέπλευσε από το Ισραήλ πριν 8 μέρες

Πραγματοποιήθηκε χθες, 9 Δεκεμβρίου, 2025 στα γραφεία του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία η  22η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι ενέκριναν τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2024, εξέλεξαν τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), καθόρισαν τις αμοιβές των Μελών του ΔΣ και ενέκριναν τον επαναδιορισμό των ελεγκτών, PricewaterhouseCoopers Limited. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει, ως ακολούθως:

1.    Βασίλης Πετρίδης (Πρόεδρος)

2.    Όθωνας Θεοδούλου (Αντιπρόεδρος)

3.    Ηλίκος Χαραλάμπους

4.    Μιχάλης Παναγίδης

5.    Μικέλλης Χρήστου

6.    Μιχάλης Βασιλείου

7.    Μάριος Κωνσταντίνου

8.    Χρίστος Φωτιάδης

9.    Ανδρέας Θεοχαρίδης

Επίσης ανακοινώθηκε στους μετόχους η ανέγερση της νέας ιδιόκτητης μονάδας διαλογής σε τεμάχιο γης 20.000τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας Τσερίου. Συγκεκριμένα, στις 11 Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκε η Οικοδομική Άδεια και αναμένεται η κατασκευή της μονάδας να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου 2026 και να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει εντός του 2027.

 

A building with cars parked in front of it AI-generated content may be incorrect.

 

Με το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης συγκλήθηκε συνεδρία του νέου ΔΣ, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα. Πρόεδρος επανεκλέχθηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο κ. Βασίλης Πετρίδης.

