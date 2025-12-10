Σε εξέλιξη έρευνες στην Κύπρο για σκάφος που αγνοείται - Απέπλευσε από το Ισραήλ πριν 8 μέρες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Στο ΔΣ του ΟΚΥπΥ η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών - Εγκρίθηκε νομοσχέδιο σήμερα από Υπουργικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύεται σημαντικά η ενεργός φωνή των ασθενών στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανακοίνωσε την Τετάρτη την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2025», με το, οποίο, όπως σημείωσε, προωθείται μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αφού πλέον σε αυτό θα εκπροσωπείται και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι κατόπιν αξιολόγησης αιτήματος από την ΟΣΑΚ για εκπροσώπηση των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας, κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για συμμετοχή και εκπροσώπου της ΟΣΑΚ που θα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς.

«Με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύεται σημαντικά η ενεργός φωνή των ασθενών στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΥΓΕΙΑΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΟΚΥπΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα