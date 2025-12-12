Αννίτα Δημητρίου: «Οφείλουμε να δημιουργήσουμε δυναμική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων»

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, σε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε «ουσιαστική και παραγωγική». Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την «κοινή προσδοκία για πραγματική πρόοδο» που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για «μια δίκαιη και οριστική λύση».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Δήλωση Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου για συνάντηση με ειδικόαπεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν

-Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τη δυναμική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

-Η ΕΕ πρέπει να έχει ειδικό και ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία

Είχαμε σήμερα μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση με τον κ. Γιοχάνες Χανγια τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας προσδοκία γιαπραγματική πρόοδο η οποία να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις προς μια δίκαιη και οριστική λύση.

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τη δυναμική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών, στην παρουσία της κ.Ολγκίν, και το κοινό ανακοινωθέν είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός.

Τονίσαμε τη θέση μας ότι η ΕΕ πρέπει να έχει ειδικό και ενισχυμένο ρόλο στη διαδικασία, επιδεικνύοντας δημιουργικότητα με κίνητρα που θα διατηρήσουν τη δυναμική των προσπαθειών, αλλά και αυστηρότητα όταν οι αξιώσεις της άλλης πλευράς αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο και το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκφράζουμε ικανοποίηση για το επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας με τον ειδικό απεσταλμένο. Η επερχόμενη κυπριακή Προεδρία αποτελεί σημαντική ευκαιρία ώστε όλοι να αντιληφθούν τα οφέλη της συμμετοχής μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και όσα περισσότερα μπορεί να προσφέρει μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρος στην Ευρώπη.